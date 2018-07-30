ГПУ перевіряє, чи законно Янукович надав громадянство Новинському

Законність надання депутату фракції "Опозиційний блок" Вадиму Новинському українського громадянства перевірить Генеральна прокуратура України. Про це з посиланням на рішення Печерського районного суду Києва, інформує агенція "Українські новини" у п'ятницю, 3 серпня.

Повідомляється, що у Генпрокуратури виникли "обґрунтовані сумніви" щодо деяких документів у матеріалах справи про прийняття до громадянства України Вадима Новинського. "Під час досудового розслідування необхідно досліджувати справжність підписів і написів від імені Новинського в документах, які стали підставою для надання йому громадянства України", - йдеться в рішенні суду.

Суд задовольнив клопотання прокурора і дозволив вилучити з управління Державної міграційної служби оригінал справи про прийняття до громадянства Новинського. Згадане клопотання ГПУ подала в рамках розслідування справи викрадення архієпископа Олександра (Драбинка) - особистого помічника покійного нині екс-митрополита Української православної церкви (Московського патріархату) Володимира. Новинський є одним з підозрюваних у цій справі.

Нагадаємо, що Вадим Новинський, який народився в Росії, отримав український паспорт лише 2012-го року. В указі тодішнього президента України Віктора Януковича було сказано, що це сталося через "визначні заслуги перед Україною". Новинський входить до переліку найбагатших українців, у 2017 році його статки оцінювались у поняд півмільярда доларів.