ГПУ на вимогу ЄСПЛ призупинила процедуру отримання інформації з телефону Седлецької

Генеральна прокуратура України на виконання рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) зупинила процедуру отримання інформації з мобільного телефону журналістки проекту "Схеми" від "Радіо Свобода" Наталії Седлецької. Про це у вівторок, 25 вересня, повідомив речник Генпрокуратури України Андрій Лисенко на своїй сторінці у Facebook. Аналогічні кроки зроблено і щодо журналістки видання "Новое время" Крістіни Бердинських.

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Лисенко заявив, що ЄСПЛ направив лист до ГПУ, яким зобов'язав українську владу утриматися від доступу до даних із телефону Седлецької.

"З огляду на те, що зазначений захід застосовано Європейським судом з прав людини на період з 18 вересня до 18 жовтня 2018 року, Генеральна прокуратура України зупинила процедуру отримання інформації щодо геолокації мобільного телефону, який належить Наталії Седлецькій", - заявив Лисенко, додавши, що аналогічних заходів вжито і щодо отримання подібної інформації стосовно журналістки Крістіни Бердинських. Речник ГПУ також зазначив, що це рішення ЄСПЛ не є остаточним у справі "Седлецька проти України" та винесено в порядку "Правила 39" Регламенту суду.

Нагадаємо, раніше Генеральна прокуратура України отримала доступ до інформації з телефонів двох українських журналісток - головної редакторки проекту "Схеми: корупція в деталях" Наталії Седлецької та кореспондентки часопису "Новое время" Крістіни Бердинських. Суд дозволив вивчати дзвінки, смс-листування та місцезнаходження журналісток за останні півтора року. ГПУ домоглася такого рішення у рамках розслідування щодо директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника. Ухвала суду спровокувала хвилю критики в українській медіаспільноті.