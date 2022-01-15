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Щоденна стрілянина, брак роботи, зруйнований водогін - у таких умовах от уже п'ять років живе селище Зайцеве по український бік лінії розмежування на Донеччині. Тепер це селище відкрили для себе мажоритарники.
Близько 100 тисяч літніх людей мають перетинати лінію фронту, аби отримати українську пенсію. Це і фізично, і психологічно виснажлива процедура. Утім інших доходів у багатьох просто немає. 2 кілометри між блокпостами тривалістю у 5 годин, черги, постріли, втома, страх - репортаж з Донбасу.