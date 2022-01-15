Росія може використати витік хімікатів у Горлівці як привід для наступу - ГУР

Українська розвідка заявила про витік аміаку у Горлівці Донецької області. В ГУР заявляють, що РФ може звинуватити Київ у застосуванні хімікатів на Донбасі й використати це як привід для наступу.