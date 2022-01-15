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Горлівка

Росія може використати витік хімікатів у Горлівці як привід для наступу - ГУР

Росія може використати витік хімікатів у Горлівці як привід для наступу - ГУР 15.01.2022

Українська розвідка заявила про витік аміаку у Горлівці Донецької області. В ГУР заявляють, що РФ може звинуватити Київ у застосуванні хімікатів на Донбасі й використати це як привід для наступу.

ОБСЄ про блокування місії на Донбасі: Не може бути жодних виправдань

ОБСЄ про блокування місії на Донбасі: Не може бути жодних виправдань 21.10.2021

Бойовики продовжують блокувати роботу міжнародних спостерігачів Спеціальної моніторингової місії в Донецьку. В ОБСЄ закликають усунути всі перешкоди в її роботі.
ОБСЄ відновила патрулювання в Горлівці після блокування бойовиками ДНР

ОБСЄ відновила патрулювання в Горлівці після блокування бойовиками "ДНР" 19.10.2021

Бойовики "ДНР" зняли блокаду бази спостерігачів ОБСЄ у Горлівці. Сепаратисти вимагають звільнити затриманого українськими військовими представника "ЛНР".
Делегація України в ТКГ: Спостерігачів ОБСЄ де-факто захопили в заручники

Делегація України в ТКГ: Спостерігачів ОБСЄ де-факто захопили в заручники 18.10.2021

В українській делегації у ТКГ назвали дії "ДНР" щодо місії ОБСЄ "фактичним захопленням заручників". У МЗС України заявили про "роздування збройного конфлікту" на Донбасі.
Блокування місії ОБСЄ: спостерігачі продовжують роботу на Луганщині

Блокування місії ОБСЄ: спостерігачі продовжують роботу на Луганщині 18.10.2021

ОБСЄ не зупиняла повністю роботу моніторингових патрулів на Донбасі, попри блокування у Донецьку та Горлівці. Спостерігачі продовжують роботу на Луганщині й закликають усунути перешкоди в роботі місії.
Проросійські бойовики заблокували місію ОБСЄ в Горлівці

Проросійські бойовики заблокували місію ОБСЄ в Горлівці 18.10.2021

Представники так званої "ДНР" заборонили спостерігачам місії ОБСЄ покидати їхню базу в Горлівці Донецької області. Вони вимагають звільнити затриманого ЗСУ члена збройних формувань.
Секретар РНБО висловив думку щодо Мінських угод

Секретар РНБО висловив думку щодо Мінських угод 18.06.2021

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що виконувати Мінські угоди в нинішньому вигляді є "повним абсурдом", однак Україна їх не денонсуватиме.
Прокуратура: На Донбасі заарештували одного з командирів міноборони ДНР

Прокуратура: На Донбасі заарештували одного з командирів "міноборони" "ДНР" 10.05.2021

Жителя Горлівки заарештували за підозрою в участі у незаконних збройних формуваннях, повідомляє Донецька обласна прокуратура.
Жителів ОРДЛО не пропускатимуть через пункти пропуску - Аваков

Жителів ОРДЛО не пропускатимуть через пункти пропуску - Аваков 13.03.2020

На час дії карантину у зв'язку з коронавірусом українська влада вирішила дозволяти перетин пунктів пропуску на Донбасі лише особам з реєстрацією на підконтрольній уряду території.

Обмін завершився: Київ заявив про звільнення з полону 76 українців

Обмін завершився: Київ заявив про звільнення з полону 76 українців 29.12.2019

В Офісі президента України Володимира Зеленського повідомили про завершення обміну утримуваними особами з сепаратистами Донбасу.
По 100 голосів на кожного: як готуються до виборів у найменшому окрузі в Україні

По 100 голосів на кожного: як готуються до виборів у найменшому окрузі в Україні 08.07.2019

Щоденна стрілянина, брак роботи, зруйнований водогін - у таких умовах от уже п'ять років живе селище Зайцеве по український бік лінії розмежування на Донеччині. Тепер це селище відкрили для себе мажоритарники.
ОБСЄ закликає до негайного розмінування на Донбасі

ОБСЄ закликає до негайного розмінування на Донбасі 02.10.2018

ОБСЄ закликала негайно розмінувати населені пункти та пункти пропуску на Донбасі. Заява пролунала за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Вибух міни під Горлівкою: загинули троє дітей

Вибух міни під Горлівкою: загинули троє дітей 30.09.2018

У Донецькій області троє дітей загинули в результаті підриву міни поблизу Горлівки. Ще один неповнолітній потерпілий опинився в тяжкому стані в лікарні.
За дві доби на Донбасі загинули двоє українських військових

За дві доби на Донбасі загинули двоє українських військових 17.04.2018

За останні два дні на Сході України загинули двоє українських військових. Також під час обстрілу було поранено п’ятьох співробітників Донецької фільтрувальної станції.
Бігом через лінію фронту: як отримують пенсії на Донбасі (відео)

Бігом через лінію фронту: як отримують пенсії на Донбасі (відео) 04.04.2018

2 кілометри між блокпостами тривалістю у 5 годин, черги, постріли, втома, страх. З цим стикаються літні люди, які приїжджають з окупованих районів Донбасу за пенсіями.

Під кулями за грошима: як жителі окупованого Донбасу отримують пенсії (04.04.2018) 04.04.2018

Близько 100 тисяч літніх людей мають перетинати лінію фронту, аби отримати українську пенсію. Це і фізично, і психологічно виснажлива процедура. Утім інших доходів у багатьох просто немає. 2 кілометри між блокпостами тривалістю у 5 годин, черги, постріли, втома, страх - репортаж з Донбасу.

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