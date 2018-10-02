Горбачов: Після падіння Берлінського муру справдились не всі надії

Колишній президент Радянського Союзу Михайло Горбачов вважає, що не всі надії, пов'язані з падінням Берлінського муру, виправдалися повною мірою. Про це він заявив на зустрічі з групою німецьких бізнесменів і діячів культури, яка відбулася у вівторок, 5 листопада, в "Горбачов-фонді" у Москві. Зустріч була присвячена 30-річному ювілею падіння Берлінського муру, яке сталось 9 листопада 1989 року.

"Люди тоді сподівалися, що поділу Європи прийшов кінець. Вони сподівалися на настання нової епохи миру, співпрацю, розбудову. Вони сподівалися, що вся Європа стане нашим спільним домом, але ми поки ще далекі від здійснення цих надій", - сказав перший президент СРСР .

Він наголосив, що німці заявили про свої сподівання і надії щодо об'єднання країни мирно. За словами Горбачова, німці "продемонстрували, що засвоїли уроки історії, і наш народ пішов їм назустріч, з розумінням поставився до їхніх прагнень". Він вказав, що головні герої об'єднання Німеччини - німці та росіяни, які перевернули трагічні сторінки історії.

Горбачов висловив жаль, що за роки, що минули з часу падіння Муру, "в Європі не була створена надійна архітектура загальної безпеки, система запобігання і врегулювання конфліктів". Разом з тим він сподівається, що нинішню кризу у відносинах Росії та Заходу можна подолати. Сьогоднішнє покоління політичних лідерів здатне проявити мудрість і відповідальність для відновлення діалогу.