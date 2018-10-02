 Горбачов: Після падіння Берлінського муру справдились не всі надії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.11.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Горбачов: Після падіння Берлінського муру справдились не всі надії

У 1989 році люди сподівалися, що Європа стане спільним домом для всіх її жителів. Однак до здійснення цих надій ще далеко, шкодує перший президент СРСР.

Демонстранти в Лейпцигу несуть портрет Горбачова, 1989 рік

Демонстранти в Лейпцигу несуть портрет Горбачова, 1989 рік

Колишній президент Радянського Союзу Михайло Горбачов вважає, що не всі надії, пов'язані з падінням Берлінського муру, виправдалися повною мірою. Про це він заявив на зустрічі з групою німецьких бізнесменів і діячів культури, яка відбулася у вівторок, 5 листопада, в "Горбачов-фонді" у Москві. Зустріч була присвячена 30-річному ювілею падіння Берлінського муру, яке сталось 9 листопада 1989 року.

"Люди тоді сподівалися, що поділу Європи прийшов кінець. Вони сподівалися на настання нової епохи миру, співпрацю, розбудову. Вони сподівалися, що вся Європа стане нашим спільним домом, але ми поки ще далекі від здійснення цих надій", - сказав перший президент СРСР .

DW.COM

Німеччина відзначає 30 річницю мирної революції в НДР. Цими днями правозахисники і активісти згадують напружені миті на шляху до возз'єднання Німеччини. (13.09.2019)

Через 30 років після падіння Берлінського муру єдність німців ще не завершена, вважає канцлерка Німеччини Анґела Меркель. За її словами, єдність - це не стан, а постійний процес. (03.10.2019)

Він наголосив, що німці заявили про свої сподівання і надії щодо об'єднання країни мирно. За словами Горбачова, німці "продемонстрували, що засвоїли уроки історії, і наш народ пішов їм назустріч, з розумінням поставився до їхніх прагнень". Він вказав, що головні герої об'єднання Німеччини - німці та росіяни, які перевернули трагічні сторінки історії.

Горбачов висловив жаль, що за роки, що минули з часу падіння Муру, "в Європі не була створена надійна архітектура загальної безпеки, система запобігання і врегулювання конфліктів". Разом з тим він сподівається, що нинішню кризу у відносинах Росії та Заходу можна подолати. Сьогоднішнє покоління політичних лідерів здатне проявити мудрість і відповідальність для відновлення діалогу.

Дивитись відео 01:17

Що досі відрізняє Схід і Захід Німеччини (02.10.2018)

Аудіо й відео до теми

Що досі відрізняє Схід і Захід Німеччини (02.10.2018)  

Також за темою

Berlin | East Side Gallery

У Берліні відзначають 30-річчя падіння Берлінського муру 04.11.2019

Програму святкового тижня відкриє промова бургомістра Берліна на Александерплац, де 30 років тому сотні тисяч жителів НДР виступили на захист демократії.

Runder Tisch Schloss Niederschönhausen

30 років з часу падіння Берлінського муру: "Час настав" 13.09.2019

Німеччина відзначає 30 річницю мирної революції в НДР. Цими днями правозахисники і активісти згадують напружені миті на шляху до возз'єднання Німеччини.

Tag der Deutschen Einheit - Offizielle Feier

Анґела Меркель: Єдність німців усе ще не завершена 03.10.2019

Через 30 років після падіння Берлінського муру єдність німців ще не завершена, вважає канцлерка Німеччини Анґела Меркель. За її словами, єдність - це не стан, а постійний процес.

Реклама

Докладно

Україну в рейтингу свободи інтернету визнали лише частково вільною

За що український інтернет визнали лише "частково вільним"

Рівень свободи інтернету в країні оцінили в 56 балів зі 100, де більша кількість пунктів означає більшу свободу.  

Під час запуску виробництва VW ID.3 у Цвікау була присутня канцлерка Німеччини Анґела Меркель

Чи стане Volkswagen ID.3 народним електромобілем?

Volkswagen хоче повторити успіх своїх легендарних масових моделей "Жук" і VW Golf.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  