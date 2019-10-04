Горбатюка звільнили з ГПУ, він обіцяє оскаржити це рішення

Керівник управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури України (ГПУ) Сергій Горбатюк в середу, 23 жовтня, заявив, що генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підписав указ про його звільнення, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна". Як стверджує Горбатюк, відповідну інформацію йому надав відділ кадрів ГПУ телефоном.

"Мені повідомили телефоном, що є наказ про моє звільнення, але документів я ще не бачив", - сказав Горбатюк. За його словами, офіційною підставою є реорганізація органів прокуратури та скорочення штату.

Горбатюк заявив, що після отримання документів про звільнення він має намір подати позов до суду, оскільки вважає своє звільнення генпрокурором незаконним. "Так, я звертатимуся до суду і добиватимуся справедливості", - сказав він.

Горбатюк зауважив, що минулого тижня було звільнено чотирьох слідчих його управління, після чого він подав рапорт генпрокурору, назвавши ці звільнення незаконними. Він припустив, що цей протест міг стати одним із чинників для його звільнення.

Сергій Горбатюк очолював управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке займалося розслідуванням злочинів, скоєних під час Революції гідності 2013-2014 років. Нещодавно у ГПУ ліквідували це управління. Замість нього був створений департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, скоєні під час Революції гідності 2013-2014 років.