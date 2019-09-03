 Гончарук пояснив зміни в керівництві НАЗК | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.10.2019

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Новини

Гончарук пояснив зміни в керівництві НАЗК

Провести кадрові перестановки в керівництві НАЗК вимагали відповідні зміни до закону, зазначив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Він пообіцяв прозорий конкурс на посаду голови агентства.

Олексій Гончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук пояснив призначення урядом у неділю, 20 жовтня, Наталії Новак на посаду тимчасово виконуючої обов'язки голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

У дописі на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Гончарук зазначив, що до цього призначення спонукали ухвалені раніше відповідні зміни до законодавства.

"18 жовтня набув чинності закон, основною метою якого є вдосконалення діяльності НАЗК. (…) Протягом 5 днів з дня набрання ним чинності уряд призначає особу, яка тимчасово виконуватиме обов'язки голови НАЗК", - написав Гончарук.

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Верховна Рада ухвалила закон, що змінює форму управління Національним агентством з питань запобігання корупції, скорочує держфінансування партій та зобов'язує керівництво Офісу президента подавати електронні декларації. (02.10.2019)

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Прем'єр також нагадав, що впродовж двох місяців з дня набуття чинності цим законом уряд проведе за новим порядком конкурс на посаду голови НАЗК. "Ми зробимо все можливе, аби цей конкурс був взірцем відкритості та прозорості якісно нового держуправління", - запевнив Гончарук.

Щодо призначення Новак, то Гончарук висловив упевненість, що "протягом цих двох місяців пані Новак продемонструє якісні результати" на посаді голови цього антикорупційного органу. Керівник українського уряду нагадав, що Новак має відповідну освіту, звання заслуженого економіста України, а також "значний досвід роботи у сфері права".

Наталія Новак тривалий час була депутаткою Київської міської ради від партії "УДАР", з 2012 року - депутаткою Верховної Ради від цієї політсили. У 2014 році була обрана до парламенту за списком "Блоку Петра Порошенка". 

Нагадаємо, 2 жовтня Верховна Рада ухвалила закон, який змінює форму управління НАЗК. 16 жовтня президент Володимир Зеленський підписав цей закон, а 18 жовтня він набув чинності. Згідно з цим нормативним актом, повноваження членів НАЗК потрібно було достроково припинити, а новий керівник агентства має бути обраний до 18 грудня.

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