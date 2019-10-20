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Наталія Новак
Наталія Новак - українська політикиня.
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Докладно
Гончарук пояснив зміни в керівництві НАЗК
Гончарук пояснив зміни в керівництві НАЗК
До кадрових перестановок у НАЗК змусили зміни до закону про роботу агентства, пояснив прем'єр Олексій Гончарук.
Політика
20.10.2019
20 жовтня 2019 р.
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