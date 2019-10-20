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Наталія Новак

Наталія Новак - українська політикиня.

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Докладно

Олексій Гончарук

Гончарук пояснив зміни в керівництві НАЗК

Гончарук пояснив зміни в керівництві НАЗК

До кадрових перестановок у НАЗК змусили зміни до закону про роботу агентства, пояснив прем'єр Олексій Гончарук.
Політика20 жовтня 2019 р.