 Гончарук запевняє, що не писав заяву про відставку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.03.2020

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Новини

Гончарук запевняє, що не писав заяву про відставку

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук стверджує, що не писав заяву про відставку. Він додав, що очікує консультацій з парламентом і президентом.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук запевнив, що не писав заяву про відставку

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук запевнив, що не писав заяву про відставку

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук запевнив, що не писав заяву про відставку. На пресконференції у Києві в понеділок, 2 березня, він зауважив, що очікує можливих консультацій з президентом Володимиром Зеленським та Верховною Радою України.

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Український прем'єр Олексій Гончарук прокоментував інформацію про те, що президент Володимир Зеленський нібито запропонував Сергію Тігіпку пост прем'єра. (26.02.2020)

"Ніяких заяв я на сьогодні не писав. Я теж багато знаю, чув. Очевидно, в нас будуть стосовно цього консультації і з президентом, і з парламентом", - сказав Гончарук на пресконференції. Він додав, що більше не коментуватиме повідомлення про свою можливу відставку.

Також прем'єр відмовився коментувати інформацію про можливі відставки міністрів та кадрові перестановки в Кабміні, заявивши, що "говорити про заміни трошки зарано". Водночас Гончарук додав, що "ми думаємо над серйозним підсиленням уряду". Він назвав це "командним рішенням", яке залежить від президента і парламенту.

Нагадаємо, низка українських ЗМІ повідомила про можливу відставку Олексія Гончарука. Водночас сам прем'єр вже заявляв, що він не має наміру подавати у відставку.

На 4 березня заплановане позачергове засідання Верховної Ради, скликане на вимогу президента країни Володимира Зеленського. Одним з пунктів порядку денного засідання є й питання "про Кабінет Міністрів".

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