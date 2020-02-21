Гончарук запевняє, що не писав заяву про відставку

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук запевнив, що не писав заяву про відставку. На пресконференції у Києві в понеділок, 2 березня, він зауважив, що очікує можливих консультацій з президентом Володимиром Зеленським та Верховною Радою України.

"Ніяких заяв я на сьогодні не писав. Я теж багато знаю, чув. Очевидно, в нас будуть стосовно цього консультації і з президентом, і з парламентом", - сказав Гончарук на пресконференції. Він додав, що більше не коментуватиме повідомлення про свою можливу відставку.

Також прем'єр відмовився коментувати інформацію про можливі відставки міністрів та кадрові перестановки в Кабміні, заявивши, що "говорити про заміни трошки зарано". Водночас Гончарук додав, що "ми думаємо над серйозним підсиленням уряду". Він назвав це "командним рішенням", яке залежить від президента і парламенту.

Нагадаємо, низка українських ЗМІ повідомила про можливу відставку Олексія Гончарука. Водночас сам прем'єр вже заявляв, що він не має наміру подавати у відставку.

На 4 березня заплановане позачергове засідання Верховної Ради, скликане на вимогу президента країни Володимира Зеленського. Одним з пунктів порядку денного засідання є й питання "про Кабінет Міністрів".