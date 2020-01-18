Гончарук доручив переглянути зарплати керівників держкомпаній України

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук звернувся до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства з проханням переглянути заробітні плати топменеджменту і членів наглядових рад українських державних компаній. Про це він написав у Facebook ввечері вівторка, 21 січня.

"Доручив Мінекономіки сформулювати пропозиції щодо перегляду політики оплати праці топменеджерів і наглядових рад. Оплата праці має бути конкурентною і водночас справедливою", - повідомив прем'єр.

Водночас він не вказав, чи йдеться про конкретні державні підприємства, чи про зміну політики оплати праці керівництва держкомпаній загалом.

Нагадаємо, що 18 січня уряд оприлюднив суми зарплат міністрів, які вони отримали у 2019 році. Найвищу зарплату минулого року отримував міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков - у середньому близько 100 тисяч гривень на місяць. А в грудні 2019 року очільник МВС отримав навіть 186,5 тисячі гривень, у тому числі понад 49 тисяч надбавки.

Серед найбільш високооплачуваних українських урядовців також міністерка розвитку громад і територій Альона Бабак, яка торік у середньому отримувала понад 84 тисячі гривень на місяць, а також очільник міністерства економічного розвитку Тимофій Милованов - майже 84 тисячі гривень на місяць. За ним іде міністр юстиції Денис Малюська, чия середня зарплата торік становила понад 75,7 тисячі гривень на місяць.

У той же час середня зарплата прем'єр-міністра Олексія Гончарука за цей час була на рівні 60 тисяч гривень на місяць. При цьому прем'єр захищав високі заробітні плати міністрів, запевняючи, що із ними в країні не буде тіньових схем і корупції у владі.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський закликав Гончарука запропонувати нову концепцію формування зарплат у міністерствах, відомствах і державних компаніях.