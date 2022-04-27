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Українська газета "Голос України" є офіційним друкованим органом Верховної Ради України. Газета виходить з першого січня 1991 року. У газеті "Голос України" офіційно публікуються підписані президентом України закони, постанови Верховної Ради України, які вже були підписані головою українського парламенту та інші офіційні документи. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.