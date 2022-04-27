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Голос України

"Голос України" - українська газета. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Голос України".

Українська газета "Голос України" є офіційним друкованим органом Верховної Ради України. Газета виходить з першого січня 1991 року. У газеті "Голос України" офіційно публікуються підписані президентом України закони, постанови Верховної Ради України, які вже були підписані головою українського парламенту та інші офіційні документи. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Голос України: Київський симфонічний оркестр розпочав турне Німеччиною

"Голос України": Київський симфонічний оркестр розпочав турне Німеччиною 27.04.2022

"Голос України мають почути в усьому світі", - кажуть у Київському симфонічному оркестрі. Музика - це відповідь українських музикантів на агресивну війну Путіна.
В Україні опублікували закон про припинення договору про дружбу з РФ

В Україні опублікували закон про припинення договору про дружбу з РФ 11.12.2018

У газеті Верховної Ради "Голос України" опублікований закон про припинення договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією. Дія підписаного в 1997 році договору припиниться з 1 квітня 2019 року.
Закон про воєнний стан в 10 областях України набув чинності

Закон про воєнний стан в 10 областях України набув чинності 28.11.2018

Закон надруковано в газеті Верховної Ради "Голос України". Документ набирає чинності в день опублікування. Воєнний стан в Україні триватиме 30 днів у 10 областях.
Закон про Донбас опубліковано у парламентській пресі

Закон про Донбас опубліковано у парламентській пресі 23.02.2018

Після публікації тексту закону у газеті Верховної Ради "Голос України" він набуде чинності наступного дня - 24 лютого.
Мовні квоти запрацюють на українському телебаченні восени

Мовні квоти запрацюють на українському телебаченні восени 13.06.2017

У парламентській газеті "Голос України" опублікований закон, згідно з яким 75 відсотків контенту на українському телебаченні має транслюватися державною мовою. Закон набуде чинності через чотири місяці.
Декомунізаційні закони опубліковано

"Декомунізаційні закони" опубліковано 20.05.2015

Газета Верховної Ради "Голос України" опублікувала ці закони. Згідно з чинним законодавством, вони мають набрати чинності наступного дня після публікації.
Закон про люстрацію набув чинності

Закон про люстрацію набув чинності 16.10.2014

В Україні після офіційної публікації почав діяти закон "Про очищення влади". Документ передбачає заборону обіймати посади в органах влади чиновникам режиму Януковича.
Голос України оприлюднив в електронній версії скандальні закони

"Голос України" оприлюднив в електронній версії скандальні закони 21.01.2014

Парламентське видання опублікувало скандальні закони, ухвалені 16 січня, як в електронній, так і друкованій версіях. В електронній - законодавчі акти уже поширені.