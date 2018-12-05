Голосування щодо угоди про Brexit відбудеться у Великобританії до 21 січня

Депутати Палати громад британського парламенту мають проголосувати щодо проекту угоди про Brexit до 21 січня 2019 року. Про це у вівторок, 11 грудня, повідомив речник прем'єр-міністерки Великобританії Терези Мей. "Уряд проконтролює, щоб Палата громад повернулася до цього питання до 21 січня", - цитує речника агенція AFP.

Тим часом к Брюсселі відкидають можливість додаткових переговорів з Лондоном щодо Brexit. "Угода, якої ми досягли, є найкращою та єдино можливою. Так чи інакше, для повторних перемовин вже не залишається можливостей", - зазначив глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

Як повідомлялось, голосування щодо проекту угоди про Brexit, яке мало відбутись у вівторок, 11 грудня, було відтерміноване. Як пояснила Тереза Мей, для підтримки угоди не набралося би потрібної кількості голосів. Того ж дня Європейський суд ухвалив, що Великобританія може відкликати рішення про вихід із Європейського Союзу в односторонньому порядку.

Нагадаємо, що 11 грудня очільниця уряду Великобританії відвідує Нідерланди та Німеччину для обговорення угоди щодо Brexit з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel). 25 листопада країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit. Документ, викладений на понад 580 сторінках, регламентує ключові аспекти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС.