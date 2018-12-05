 Голосування щодо угоди про Brexit відбудеться у Великобританії до 21 січня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.12.2018

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Новини

Голосування щодо угоди про Brexit відбудеться у Великобританії до 21 січня

Палата громад британського парламенту проголосує щодо проекту угоди про Brexit до 21 січня, повідомив речник прем'єр-міністерки Великобританії Терези Мей.

Тереза Мей

Тереза Мей

Депутати Палати громад британського парламенту мають проголосувати щодо проекту угоди про Brexit до 21 січня 2019 року. Про це у вівторок, 11 грудня, повідомив речник прем'єр-міністерки Великобританії Терези Мей. "Уряд проконтролює, щоб Палата громад повернулася до цього питання до 21 січня", - цитує речника агенція AFP.

Тим часом к Брюсселі відкидають можливість додаткових переговорів з Лондоном щодо Brexit. "Угода, якої ми досягли, є найкращою та єдино можливою. Так чи інакше, для повторних перемовин вже не залишається можливостей", - зазначив глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

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Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей відвідає Берлін, де зустрінеться з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель у намаганні врятувати угоду щодо Brexit. Європейський Союз скликає 13 грудня екстрений саміт. (11.12.2018)

Як повідомлялось, голосування щодо проекту угоди про Brexit, яке мало відбутись у вівторок, 11 грудня, було відтерміноване. Як пояснила Тереза Мей, для підтримки угоди не набралося би потрібної кількості голосів. Того ж дня Європейський суд ухвалив, що Великобританія може відкликати рішення про вихід із Європейського Союзу в односторонньому порядку.

Нагадаємо, що 11 грудня очільниця уряду Великобританії відвідує Нідерланди та Німеччину для обговорення угоди щодо Brexit з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel). 25 листопада країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit. Документ, викладений на понад 580 сторінках, регламентує ключові аспекти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС.

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Докладно

Прем'єрка Великобританії Тереза Мей

Brexit під ялинку

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