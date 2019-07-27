Голову поліції Дніпропетровщини звільнили після скандального відео

Начальника головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області Віталія Глуховерю звільнили з посади. Глуховерю звільнили наказом голови Нацполіції Сергія Князєва за погодженням з міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим, повідомили на сторінці Нацполіції України у Facebook у понеділок, 29 липня. Виконувачем обов'язків керівника поліції Дніпропетровщини призначено Артема Васицького.

Також у Нацполіції повідомили, що, згідно з наказом очільника МВС, 27 липня було розпочато службове розслідування за фактом подій, що мали місце у Дніпрі у вересні 2018 року та які зрештою й призвели до відставки Глуховері. Висновки службового розслідування будуть передані до Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 27 липня висунув очільнику МВС Авакову вимогу негайно звільнити Глуховерю. Приводом для заяви Зеленського стало оприлюднене напередодні в інтернеті відео. На ньому показано, як поліцейські зупинили автомобіль, за кермом якого перебував водій Глуховері. Після цього на місце інциденту прибули працівники спецпідрозділу КОРД та затримали патрульних поліцейських. Повідомляється, що інцидент мав місце ще у вересні минулого року.

Також Зеленський чекає від голови Державного бюро розслідувань (ДБР) Романа Труби "швидкого і безкомпромісного розслідування за оприлюдненими фактами" щодо можливого перевищення службових повноважень керівником поліції Дніпропетровщини.