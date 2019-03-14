Голова Європарламенту вибачився за слова про "позитивні" справи Муссоліні

Голова Європарламенту, італієць Антоніо Таяні попросив вибачення за свої сказані раніше слова про те, що італійський диктатор Беніто Муссоліні "зробив деякі позитивні речі". "Як переконаний антифашист, я прошу вибачення у всіх, хто міг бути ображеним тим, що я сказав, що жодним чином не виправдовує або применшує антидемократичний і тоталітарний режим", - заявив Таяні у четвер, 14 березня.

"Я завжди підкреслював, що Муссоліні і фашизм були найтемнішою главою в історії минулого століття, без будь-яких відмінностей... Європа була побудована після поразки фашизму і вона є найсильнішим оплотом проти будь-якої форми тоталітаризму", - наголосив Таяні.

Раніше цього тижня голова Європарламенту в інтерв'ю Radio 24 сказав, говорячи про Муссоліні, що "до того, як він оголосив війну усьому світу, слідуючи Гітлеру, до запровадження расових законів, перед трагічною справою Маттеотті він зробив деякі позитивні речі для побудови інфраструктури в нашій країні".

"Я не фашист, я ніколи не був фашистом. Але, чесно кажучи, він будував дороги, мости, будівлі, спортивні споруди... Коли ви робите історичне судження, ви повинні бути об'єктивними", - зазначив Таяні, який є співзасновником партії Сільвіо Берлусконі Forza Italia.

Беніто Муссоліні прийшов до влади в Італії в 1922 році, пізніше уклав союз з Адольфом Гітлером. Бійці італійського опору застрелили його в 1945 році, коли він намагався втекти до Німеччини.