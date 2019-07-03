 Голова Єврокомісії пообіцяла Україні зберегти санкції проти Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.12.2019

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Новини

Голова Єврокомісії пообіцяла Україні зберегти санкції проти Росії

Під час телефонної розмови український президент Володимир Зеленський та нова очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн обговорили євроінтеграційний курс України та безпекову ситуацію на Донбасі.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 3 грудня, поговорив телефоном з головою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), повідомив його офіс. Під час розмови Урсула фон дер Ляєн запевнила, що Європейський Союз продовжуватиме безумовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. "Санкції ЄС залишатимуться прив'язаними до повного виконання мінських домовленостей і мають бути продовжені під час наступного засідання Європейської ради", - зауважила вона.

Окрім того, Урсула фон дер Ляєн підтвердила готовність ЄС і надалі підтримувати Україну в процесі реформ, а також співпрацювати у контексті надання Україні макрофінансової допомоги.

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Зеленський своєю чергою запевнив очільницю Єврокомісії у незмінності євроінтеграційного курсу держави й поінформував про результати активізації реформ в Україні та виконання Угоди про асоціацію з ЄС. Також вони погодилися продовжувати реалізацію домовленостей, досягнутих під час 21-го саміту Україна - ЄС. Йшлося, зокрема, про перспективи укладення угоди між Україною та Євросоюзом про так званий промисловий безвіз та візит відповідної оціночної місії в Україну на початку наступного року.

Також сторони обговорили безпекову ситуацію на Донбасі і Зеленський поінформував очільницю ЄК про перебіг підготовки до зустрічі лідерів у "нормандському форматі".

Нагадаємо, що зустріч "нормандської четвірки" за участю лідерів України, Росії, Німеччини та Франції запланована на 9 грудня в Парижі. Востаннє саміт у "нормандському форматі" відбувся восени 2016 року в Берліні.

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