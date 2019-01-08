 Голова ХДС: ″Північний потік-2″ має враховувати інтереси України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.01.2019

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Новини

Голова ХДС: "Північний потік-2" має враховувати інтереси України

Голова Християнсько-демократичного союзу Аннеґрет Крамп-Карренбауер вважає, що газопровід "Північний потік-2" має враховувати інтереси безпеки України.

Аннеґрет Крамп-Карренбауер

Аннеґрет Крамп-Карренбауер

Очільниця німецького Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) розкритикувала заяву посла США в ФРН Річарда Гренелла, який пригрозив німецьким фірмам санкціями через будівництво "Північного потоку-2". "Слід сказати, що така форма дипломатичного звернення незвична, але вона не є новою. Таке ми вже бачили під час його вступу на посаду, німецький бізнес вже дав на це однозначну відповідь", - заявила Крамп-Карренбауер у понеділок, 14 січня, в ексклюзивному інтерв'ю DW.

Вона зауважила, що будівництво газогону є важливим для Німеччини з огляду на ситуацію в Україні. "Ми хочемо цей енергетичний проект зробити таким, щоб він був європейським, а особливо враховував, зокрема, інтереси безпеки України - це також наша власна відповідальність", - додала голова ХДС.

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Депутати нижньої палати британського парламенту у вівторок, 15 січня, голосують за досягнуту прем'єркою Терезою Мей угоду про вихід Великобританії з Євросоюзу. Бірґіт Маас вважає, що їм слід висловитися проти. (14.01.2019)

Завершується черговий акт драми навколо виходу Великобританії з ЄС: у вівторок, 15 січня, на голосування в Палаті громад британського парламенту виставлено угоду, яка покликана врегулювати цей процес. (14.01.2019)

Крамп-Карренбауер також прокоментувала голосування щодо угоди про Brexit, яке має відбутися в нижній палаті британського парламенту 15 січня. "Перш за все, треба сказати дуже ясно, що Великобританія сама вирішила залишити Європу. Я щиро шкодую про це і хотіла б іншого. Але в першу чергу, це суверенне рішення", - зазначила вона.

Зокрема, вона відзначила, що в ході переговорів про вихід Великобританії з Євросоюзу було зроблено багато поступок. Тепер питання Brexit є відповідальністю парламенту Сполученого Королівства, додала Крамп-Карренбауер.

На її думку, британський парламент не повинен перекладати відповідальність на Європу. "Це час британського парламенту... Нам дуже цікаво, яке рішення буде прийнято завтра", - сказала очільниця ХДС.

Нагадаємо, що канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) 29 жовтня 2018 року оголосила, що піде з посади голови ХДС. У грудні на цю посаду була обрана колишня генеральна секретарка партії Аннеґрет Крамп-Карренбауер. 

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