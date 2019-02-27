Голова Секретної служби США йде у відставку

Голова Секретної служби США Рендольф Аллес скоро залишить свою посаду, повідомила у понеділок, 8 квітня, речниця Білого дому Сара Сандерс. За даними ЗМІ, президент Дональд Трамп вже звільнив Аллеса, який обіймав цю посаду з 2017 року.

Повідомляється, що керівником Секретної служби буде призначений Джеймс М. Мюррей, передає агенція dpa. Відомство відповідає за безпеку чинних та колишніх чиновників.

Заява про відставку Аллеса з'явилась через день після того, як звільнилась очільниця міністерства внутрішньої безпеки США Кірстен Нільсен. Повідомляється, що її відставка пов'язана з розбіжностями між нею та Трампом щодо мігрантів з Мексики, оскільки президент вимагав більш жорстких заходів.

Раніше Трамп також відкликав призначення Рональда Вітіелло на посаду керівника імміграційної поліції. Своє рішення президент аргументував тим, що хоче взяти більш жорсткий курс у міграційній політиці.