 Голова Секретної служби США йде у відставку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.04.2019

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Новини

Голова Секретної служби США йде у відставку

Очільник Секретної служби США Рендольф Аллес йде з посади, повідомили в Білому домі. Днем раніше пішла у відставку голова міністерства внутрішньої безпеки США Кірстен Нільсен.

Голова Секретної служби США Рендольф Аллес

Голова Секретної служби США Рендольф Аллес

Голова Секретної служби США Рендольф Аллес скоро залишить свою посаду, повідомила у понеділок, 8 квітня, речниця Білого дому Сара Сандерс. За даними ЗМІ, президент Дональд Трамп вже звільнив Аллеса, який обіймав цю посаду з 2017 року.

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Як тільки Демократична партія повернула собі більшість у Палаті представників, Дональд Трамп звільнив генпрокурора Джеффа Сешнса. Цей агресивний рух - виклик як республіканцям, так і демократам, вважає Міхаель Кніґґе. (08.11.2018)

Щонайменше 39 мігрантів були заарештовані за спробу прорвати кордон Мексики зі США. Влада Мексики хоче вислати найбільш агресивних учасників заворушень на кордоні. (26.11.2018)

Повідомляється, що керівником Секретної служби буде призначений Джеймс М. Мюррей, передає агенція dpa. Відомство відповідає за безпеку чинних та колишніх чиновників.

Заява про відставку Аллеса з'явилась через день після того, як звільнилась очільниця міністерства внутрішньої безпеки США Кірстен Нільсен. Повідомляється, що її відставка пов'язана з розбіжностями між нею та Трампом щодо мігрантів з Мексики, оскільки президент вимагав більш жорстких заходів.

Раніше Трамп також відкликав призначення Рональда Вітіелло на посаду керівника імміграційної поліції. Своє рішення президент аргументував тим, що хоче взяти більш жорсткий курс у міграційній політиці.

  • Екскаватор на кордоні США з Мексикою

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Трамп розбирається у будівництві

    "Я збудую великий мур уздовж нашого кордону на півдні - ніхто не будує мури краще за мене. Мексика профінансує цю стіну", - заявив майбутній президент США під час передвиборчої кампанії. Досі він будував передусім багатоповерхівки та готелі.Мур на кордоні - перший пункт з десяти у його плані щодо міграційної політики.

  • Огорожа на кордоні між США та Мексикою

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Кінець у нікуди

    Кордон між США та Мексикою має довжину 3200 кілометрів, причому на близько 1100 кілометрах вже зведено огорожу. Кордон пролягає між чотирма американськими та шістьма мексиканськими штатами, він проходить через пустелі і великі міста. Через погану досяжність невелика частина кордону у штаті Нью-Мексико залишається відкритою. Інші ділянки патрулюють прикордонні служби.

  • Огорожа на кордоні США і Мексики (Фото: dpa)

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Нездоланний сталевий гігант

    Кількість нелегальних мігрантів сягає приблизно 350 тисяч щороку - значна частина походить з Мексики. У США нелегали живуть "у тіні". Деяких мексиканців приймають та терплять, але їхні родини не отримують візи. Послуги нелегальних перевізників для більшості надто дорогі. Мігранти мріють про краще життя, роботу та більше грошей для їхніх сімей.

  • Паркан на кордоні США з Мексикою (Фото: picture alliance / ZUMAPRESS.com)

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Лише маленький дотик

    Сім'ї залишаються розділеними - обійняти рідних неможливо. Іноді лише вдається просунути руку через щілину в огорожі. Надія скоро побачитися у США вмирає після обрання президентом Дональда Трампа.

  • Правоохоронець патрулює на кордоні США з Мексикою (Фото: AP)

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Від протекціонізму до упереджень

    "Коли Мексика відправляє сюди своїх людей, їдуть не найкращі", - сказав Трамп під час передвиборчої кампанії. - Вони присилають людей, у яких чимало проблем. Вони привозять наркотики, злочини, серед них - ґвалтівники. Є, можливо, і хороші люди". Трамп хоче відправити додому нелегалів, щонайменше злочинців. Незважаючи на погрози, мексиканці все одно наважуються на небезпечні подорожі до США.

  • Хрести на кордоні США та Мексики. (Фото: Reuters/D.A. Garcia )

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Пустеля, кордон і назад

    Для деяких мексиканців мрія завершується на кордоні - вони опиняються за ґратами. Іншим доводиться платити життям. Медіа критикують, правоохоронці стріляють через кордон по території Мексики. Шість непричетних мексиканців було вбито, відповідальних не покарано. Тільки в 2015 році лише одному представнику прикордонної служби США було виголошено обвинувачення з боку федерального прокурора.

  • Огорожа на кордоні Мексики зі США (Getty Images/AFP/F.J. Brown)

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    З гвинтівкою проти небажаних гостей

    Американських фермер Джим Чілтон охороняє свою територію. Його ферма площею 200 тисяч квадратних метрів розташована на південному сході штату Аризона та межує безпосередньо з Мексикою. Між ними - лише колючий дріт. Чілтон відчуває себе відповідальним за безпеку у цьому місці і за потреби готовий задіяти свою гвинтівку.

  • Кордон між Мексикою та США на березі Тихого океану (Фото: dpa)

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Курйозний кінець

    "Мур-тортілья" - так, дещо зневажливо, називають частину огорожі завдовжки 22,5 кілометра між прикордонним переходом "Отай-Меса", що у Сан-Дієго (Каліфорнія), та Тихим океаном.

    Автор: Сабріна Пабст, Наталія Соколовська


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Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

Дональд Трамп не відмовляється від своєї ідеї спорудження великого муру між Мексикою та США. Тим часом на кордоні між країнами вже кілька років триває зведення огорожі зі сталі та колючого дроту. (25.01.2017)  

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