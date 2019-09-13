Голова Світового конгресу українців: Зеленський надсилає позитивні сигнали

З 6 по 8 вересня у міській ратуші Берліна відбулися річні збори Світового конгресу українців (СКУ), які підсумували роботу конгресу за попередній рік та виробили стратегію діяльності на рік наступний. Також 9 вересня лідери СКУ вперше провели у столиці Німеччини так званий Український день, присвятивши його зустрічам з німецькими депутатами та урядовцями щодо подальшої підтримки України у протистоянні з Росією.

Минулого листопада Павла Ґрода було обрано президентом СКУ, і на перший рік його президентства припала радикальна ротація політичних еліт в Україні. Також влітку цього року у РФ визнали діяльність СКУ на російській території "небажаною". DW поспілкувалося із Ґродом про сприйняття українців за кордоном нового президента України, співробітництво СКУ із новою владою та перспективи повернення діаспорян в Україну.

DW: Під час другого туру президентських виборів українціза кордоном віддали перевагу Петру Порошенку, а не Володимиру Зеленському. Що може бути цьому причиною?

Павло Ґрод: Я думаю, є кілька причин. Перш за все, закордонні українці краще розуміли політику президента Порошенка і не розуміли точно політику Зеленського. Тобто, те, за що він стояв і що пропонував. Друге, українці за кордоном дивилися на те, якою є відповідальність президента. Це зовнішня політика, безпека і оборона. Дивлячись на російську війну проти України, бачили, що позиція Порошенка була жорсткішою, в той час як ставлення Зеленського не було чітким.

Чи можна говорити, щоставлення закордонних українців після виборів змінилося?

Тепер воно змінюється. Те, як президент ставиться до деяких питань, тепер ясніше. Думаю, що відповідно змінюється і ставлення (закордонних українців. - Ред.).

У позитивний чи негативний бік?

У позитивний.

Павло Ґрод під час виступу на щорічних зборах Світового конгресу українців у Берліні

А що саме з того, що робитьЗеленський, призводить до цього?

Я скажу так, це - скептичний оптимізм. Щойно тут, у Берліні, закінчилися річні збори Конгресу закордонних українців, куди приїхали лідери української діаспори з усіх континентів, і ці люди готові до співпраці, хоча точно ще не визначилися із ставленням до політики президента.

Чи у Світового конгресу Українців вже були контакти з офісом нового президента чи самим Зеленським?

Я вже провів три офіційні зустрічі з президентом за останні три місяці. 23 серпня ми були в Україні останнього разу і мали довгу, майже півторагодинну зустріч. До цього ми зустрічалися одразу після інавгурації та тоді, коли Зеленський був у Канаді. Також було кілька неформальних зустрічей. Ми вже познайомилися з усіма ключовими особами, головою Верховної Ради, прем'єр-міністром, ще до їхнього призначення. І зараз ми їдемо до Києва, де ми проведемо серію зустрічей з ними та новими депутатами вже офіційно.

Чи відрізняється рівень співпраці за президентів Порошенка та Зеленського?

Можу сказати, що він не відрізняється. Із президентом Порошенком та прем'єром (Володимиром. - Ред.) Гройсманом була відкрита співпраця, ця відкритість є й зараз. Я би сказав, що перші сигнали від президента Зеленського дуже позитивні. В його інавгураційній промові він говорив про 65 мільйонів українців - про це Світовий конгрес українців говорить постійно. Наше гасло про те, що ми горді бути українцями, де б ми не жили, і я радий, що президент Зеленський прийняв його і як своє гасло. У наших розмовах він дуже відкритий і закликає нас до співпраці, підтримує нашу політику повернення українців. Ми пропонували декілька кроків, які б сприяли цьому поверненню, як, наприклад, запровадження подвійного громадянства. Він це дуже позитивно сприймає, і готовий з нами співпрацювати. Він закликає, аби ми готували йому конкретні пропозиції, ми тепер це формуємо і сподіваємося, що у найближчі тижні ми активно працюватимемо, аби здійснити ці речі. Також президент хоче співпрацювати з нами на економічно-інвестиційному напрямку. Він закликав нас, аби ми долучилися до економічного форуму в Маріуполі, який він планує на жовтень, і ми на це погодилися. Ми обговорювали у Торонто також створення Українського дому, де можна було б презентувати економічні та культурні проекти. Президент Зеленський відкритий до співпраці на всіх рівнях і готовий слухати наші поради - ця відкритість нас дуже позитивно вразила.

А чи є вже розуміння, що саме ви хочете запропонувати Зеленському?

Ми представили президентові план і структуру співпраці. Він саме розглядає цю пропозицію, де ми описуємо як Світовий конгрес українців готовий працювати з президентом та урядом у різних галузях: освіти, охорони здоров'я, економічного розвитку і так далі. Ми можемо залучити наших експертів, аби допомогти розвитку у цих галузях.

Діаспоряни позитивно вражені готовністю Зеленського до співпраці

Чи обговорюваласьможливість участі діаспорян у державному будівництві України на офіційних посадах?

Дотепер ніяких пропозицій не було. Залучення діаспорян буде набагато легшим, якщо змінити законодавство, що дозволило б закордонним українцям зберігати паспорти держав, в яких вони живуть. Він це розуміє, і готовий до цього. Якщо це станеться, це додатково зацікавить професіоналів з діаспори до того, аби повертатися та працювати в Україні.

Чи не вбачаєте ви небезпеки у подвійному громадянстві в умовах російської агресії та масової видачі Кремлем російських паспортів на Донбасі?

Ми (СКУ. - Ред.) ведемо дуже чітку політику - в країнах, де ми живемо, ми вимагаємо від наших урядів не визнавати ці паспорти. Я із задоволенням можу сказати, що Канада це зробила. Ми зустрічалися із депутатами і політиками в Берліні і також просили їх не визнавати ці паспорти. Щодо питання загроз, я вважаю, що ми не можемо дозволити подвійне громадянство для громадян Росії. Я думаю, що країна-агресор має бути відмежована від можливості мати подвійне громадянство. Це великий безпековий ризик. Ми розглядаємо різні моделі, які можуть пасувати Україні. Одна з них - Україна підписує угоду із країною, з якою вона хоче дозволити подвійне громадянство. Наприклад, Канада, Америка, Франція, Німеччина і так далі. Таким чином Україна може себе убезпечити від ризику, пов'язаного з подвійним громадянством.

Наскільки можна розраховувати на повернення українців додому, про яке ви говорите, у ситуації, коли самі українці поки що масово виїжджають за кордон?

Це не станеться, як то кажуть, через ніч - це забере час. Але я думаю, коли українці за кордоном відчують, що в країні насправді є верховенство права, нормально працюють суди, й вони можуть нормально жити, це повернення відбудеться.