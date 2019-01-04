 Голова Світового банку несподівано оголосив про свою відставку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.01.2019

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Новини

Голова Світового банку несподівано оголосив про свою відставку

1 лютого 2019 року президент Світового банку Джим Йонг Кім залишить свою посаду. Його обов'язки тимчасово буде виконувати директорка банку Крісталіна Георгієва.

Джим Йонг Кім

Джим Йонг Кім шість років очолював Світовий банк

Президент Світового банку (СБ) Джим Йонг Кімзаявив, що з 1 лютого залишить свою посаду. Про це в понеділок, 7 січня, повідомила прес-служба фінансової організації. Рішення голови СБ піти з посади стало цілковитою несподіванкою, адже 2017 року розпочався наступний 5-річний період головування Джим Йонг Кіма в Світовому банку.

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Утім, ще під час його переобрання на другий термін головування в банку було помітно певну невдоволеність стилем керування народженого у США корейця. Раніше співробітники СБ звернулися до керівництва фінансового інституту з відкритим листом, де вказували на "управлінську кризу" та наголошували на необхідності реформ, нагадує агенція новин dpa.

Традиційно головою Світового банку обирають саме представника Сполучених Штатів Америки, адже США мають найвагоміший голос у цій організації, що налічує 189 країн-членів. Виконувати обов'язки президентки СБ з 1 лютого тимчасово буде виконавча директорка банку Крісталіна Георгієва.

За більш ніж шість років перебування Джим Йонг Кіма на посаді президента Світового банку ця організація намагалася боротися насамперед з наслідками змін клімату та поширенням небезпечних хвороб. Нещодавно СБ збільшив програму фіндопомоги для подолання наслідків кліматичних змін до 200 мільярдів доларів США.

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