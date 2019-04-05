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Джим Йонг Кім

Джим Йонг Кім - американський медик південнокорейського походження. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Джим Йонг Кім".

Джим Йонг Кім був президентом Світового банку з 2012 до 2019 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Світовий банк очолив ставленик Трампа Девід Мелпас

Світовий банк очолив ставленик Трампа Девід Мелпас 05.04.2019

63-річний соратник чинного глави Білого дому Девід Мелпас наступні п'ять років очолюватиме Світовий банк. При цьому сам Мелпас раніше виступав із критикою СБ.

Голова Світового банку несподівано оголосив про свою відставку

Голова Світового банку несподівано оголосив про свою відставку 07.01.2019

1 лютого 2019 року президент Світового банку Джим Йонг Кім залишить свою посаду. Його обов'язки тимчасово буде виконувати директорка банку Крісталіна Георгієва.
ВООЗ: Половина населення планети не має доступу до базових медпослуг

ВООЗ: Половина населення планети не має доступу до базових медпослуг 13.12.2017

За даними спільного звіту ВООЗ та Світового банку, близько половини населення Землі не можуть собі дозволити основні медичні послуги або живуть у злиднях через необхідність їх оплачувати.
Світовий банк наголошує на важливості земельної реформи і створення Антикорупційного суду

Світовий банк наголошує на важливості земельної реформи і створення Антикорупційного суду 14.11.2017

Ухвалення земельної реформи та створення Антикорупційного суду є вкрай важливими для України, наголошує глава Групи Світового банку Джим Йонг Кім.

СБ: Глобальне потепління може відштовхнути 100 мільйонів людей за межу бідності

СБ: Глобальне потепління може відштовхнути 100 мільйонів людей за межу бідності 08.11.2015

Ще 100 мільйонів осіб можуть опинитися за межею бідності до 2030 року, якщо міжнародна спільнота не намагатиметься активно зменшувати наслідки глобальної зміни клімату, йдеться у звіті Світового банку.
Світовий банк надасть Україні в 2015 році до 2 мільярдів доларів США

Світовий банк надасть Україні в 2015 році до 2 мільярдів доларів США 12.02.2015

Керівництво Світового банку заявило про готовність надати Україні цього року до 2 мільярдів доларів США. Кошти будуть спрямовані головно на підтримку реформ.
У Брюсселі обговорять фінансову допомогу Україні

У Брюсселі обговорять фінансову допомогу Україні 10.03.2014

Міністри фінансів ЄС у вівторок, 11 березня, зберуться на нараду в Брюсселі. Серед іншого йтиметься й про механізм надання фінансової допомоги Україні.
МВФ і Світовий банк: через бюджетну кризу в США непереливки буде всім

МВФ і Світовий банк: через бюджетну кризу в США непереливки буде всім 11.10.2013

Щорічне засідання Міжнародного валютного фонду та Світового банку завершилося у Вашингтоні. Суперечка довкола держбюджету США стала однією з головних тем зустрічі.
Світовий банк закликає до «агресивної» боротьби зі зміною клімату

Світовий банк закликає до «агресивної» боротьби зі зміною клімату 19.11.2012

Аномальна спека в Росії може стати нормою: вже цього століття середня температура на Землі може підвищитися на 4 градуси. Радикальні зміни клімату матимуть нищівний ефект для найбідніших країн, застерігає Світовий банк.
Зростання світової економіки як рецепт проти кризи євро

Зростання світової економіки як рецепт проти кризи євро 31.10.2012

На зустрічі з очільниками міжнародних фінансових та економічних організацій канцлер ФРН Анґела Меркель обговорила перспективи зростання світової економіки як передумови подолання кризи євро.
Лікар на чолі Світового банку

Лікар на чолі Світового банку 17.04.2012

Новим керівником Світового банку, як і завжди, став американець. Однак Джим Йонг Кім зовсім не такий , як його попередники.
Світовий банк визначився з кандидатами на посаду президента

Світовий банк визначився з кандидатами на посаду президента 24.03.2012

Світовий банк назвав трьох кандидатів на посаду директора цієї організації. Хто з них стане наступником Роберта Зелліка, стане відомо у квітні.