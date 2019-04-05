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Джим Йонг Кім - американський медик південнокорейського походження. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Джим Йонг Кім".
Джим Йонг Кім був президентом Світового банку з 2012 до 2019 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.