Голова парламенту Венесуели оголосив себе в.о. президента, Трамп визнав

Голова Національної асамблеї Венесуели та лідер опозиції Хуан Гуайдо у середу, 23 січня, оголосив себе виконувачем обов'язків президента країни.

Відбулося це у столиці країни Каракасі під час багатотисячної акції протесту проти чинного президента Ніколаса Мадуро. "Перед усемогутнім Господом я присягаюся перебрати на себе повноваження виконавчої влади як виконувач обов'язків президента Венесуели", - заявив Гуайдо, інформує агенція dpa.

Протести у Каракасі 23 січня

Питання визнання

Невдовзі після цього президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що США визнають Гуайдо в.о. президента Венесуели. Трамп наголосив, що США й надалі покладатимуть відповідальність на "нелегітимний режим Мадуро" за "будь-які загрози, які він може становити для безпеки народу Венесуели", цитує агенція Reuters. А держсекретар США Майк Помпео у заяві закликав Мадуро піти у відставку та запевнив Гуайдо у підтримці з боку США у формуванні перехідного уряду та підготовці до виборів.

Згодом про визнання Гуайдо тимчасовим главою держави заявили представники урядів Канади, Бразилії, Колумбії, Парагваю та Чилы. В уряді Мексики ж зазначили, що поки вважають чинним президентом країни Мадуро. Генерельний секретар базованої у Вашингтоні Організації американських держав Луїс Альмагро привітав Гуайдо як нового главу Венесуели.

Загиблі під час протестів у Венесуелі

Під час акцій протесту у Венесуелі упродовж середи, за даними поліції та неурядової організації "Центр моніторингу за соціальними конфліктами", загинуло щонайменше четверо осіб, серед загиблих - 16-річний підліток. Акції протесту відбуваються не лише у Каракасі, але й в інших містах країни. Раніше цього дня також стало відомо, що Верховний суд Венесуели санкціонував кримінальне провадження стосовно парламенту.

10 січня Ніколас Мадуро, якого опозиція звинувачує в знищенні демократії у Венесуелі, розпочав другий президентський термін, що триватиме до 2025 року. Згідно з офіційними даними, на президентських виборах в травні 2018 року Мадуро отримав 68 відсотків голосів. Значна частина опозиції бойкотувала вибори і не визнала їхні результати. Так само не визнали переобрання Мадуро й США, Євросоюз, та більшість держав Латинської Америки.

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