 Голова парламенту Венесуели оголосив себе в.о. президента, Трамп визнав | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.01.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Голова парламенту Венесуели оголосив себе в.о. президента, Трамп визнав

Голова венесуельського парламенту Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов'язків президента країни замість Ніколаса Мадуро. Його одразу визнав главою держави Дональд Трамп.

Хуан Гуайдо оголошує себе в.о. президента Венесуели

Хуан Гуайдо оголошує себе в.о. президента Венесуели

Голова Національної асамблеї Венесуели та лідер опозиції Хуан Гуайдо у середу, 23 січня, оголосив себе виконувачем обов'язків президента країни.

Відбулося це у столиці країни Каракасі під час багатотисячної акції протесту проти чинного президента Ніколаса Мадуро. "Перед усемогутнім Господом я присягаюся перебрати на себе повноваження виконавчої влади як виконувач обов'язків президента Венесуели", - заявив Гуайдо, інформує агенція dpa.

Протести у Каракасі 23 січня

Протести у Каракасі 23 січня

Питання визнання

Невдовзі після цього президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що США визнають Гуайдо в.о. президента Венесуели. Трамп наголосив, що США й надалі покладатимуть відповідальність на "нелегітимний режим Мадуро" за "будь-які загрози, які він може становити для безпеки народу Венесуели", цитує агенція Reuters. А держсекретар США Майк Помпео у заяві закликав Мадуро піти у відставку та запевнив Гуайдо у підтримці з боку США у формуванні перехідного уряду та підготовці до виборів.

Згодом про визнання Гуайдо тимчасовим главою держави заявили представники урядів Канади, Бразилії, Колумбії, Парагваю та Чилы. В уряді Мексики ж зазначили, що поки вважають чинним президентом країни Мадуро. Генерельний секретар базованої у Вашингтоні Організації американських держав Луїс Альмагро привітав Гуайдо як нового главу Венесуели.   

Загиблі під час протестів у Венесуелі 

DW.COM

Про готовність тимчасово перебрати на себе повноваження президента країни заявив голова парламенту Венесуели, опозиціонер Хуан Гуайдо. Утім, він визнав, що для цього йому потрібна підтримка народу. (12.01.2019)

На тлі міжнародної критики й тяжкої економічної кризи Ніколас Мадуро очолив Венесуелу. Його другий президентський термін має тривати до 2025 року. (10.01.2019)

Під час акцій протесту у Венесуелі упродовж середи, за даними поліції та неурядової організації "Центр моніторингу за соціальними конфліктами", загинуло щонайменше четверо осіб, серед загиблих - 16-річний підліток. Акції протесту відбуваються не лише у Каракасі, але й в інших містах країни. Раніше цього дня також стало відомо, що Верховний суд Венесуели санкціонував кримінальне провадження стосовно парламенту.

10 січня Ніколас Мадуро, якого опозиція звинувачує в знищенні демократії у Венесуелі, розпочав другий президентський термін, що триватиме до 2025 року. Згідно з офіційними даними, на президентських виборах в травні 2018 року Мадуро отримав 68 відсотків голосів. Значна частина опозиції бойкотувала вибори і не визнала їхні результати. Так само не визнали переобрання Мадуро й США, Євросоюз, та більшість держав Латинської Америки.

Дивитись відео 01:35
Now live
01:35 хв

Скотовози замість маршруток - нові реалії Венесуели (20.07.2018)

  • Вуличні протести

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Вуличні протести

    "Геть диктатуру!" та "Капрілеса у президенти!" - вимагають демонстранти у Венесуелі. Протести у цій країні не вщухають от уже кілька місяців. Жителі Венесуели не задоволені економічною ситуацією в країні та вимагають дострокових виборів президента.

  • Жертви протистояння

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Жертви протистояння

    У кількох містах акції переросли у вуличні бої між демонстрантами й поліцією. Силовики намагалися придушити протести сльозогінним газом і водометами. Від початку квітня внаслідок такого протистояння загинуло вже майже сто людей, сотні мітингувальників - поранені.

  • Проти узурпації влади

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Проти узурпації влади

    Протистояння загострилося після заборони лідеру опозиції Енріке Капрілесу обіймати державні посади упродовж 15 років. Протестувальники вважають, що чинний президент Ніколас Мадуро намагається узурпувати владу й усунути Капрілеса, який має серйозні шанси на перемогу на виборах у 2018 році.

  • Барикади в Каракасі

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Барикади в Каракасі

    Протестувальники в Каракасі спалили кілька вантажівок та звели барикади на вулицях міста. У хід пішло все: сміття, старі матраци і навіть ванни. Прибічники опозиції мають намір блокувати магістралі по всій країні і залишатися там якомога довше.

  • Суцільний дефіцит

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Суцільний дефіцит

    Протестуючи на вулицях, мітингарі прагнуть покласти край насильству і бідності. У Венесуелі кілька років поспіль спостерігається дефіцит продуктів харчування, а також брак ліків та багатьох інших товарів. Цю булочну розгромили протестувальники. Проте жителі країни вже давно звикли до порожніх прилавків у магазинах та довжелезних черг.

  • Мадуро: Це - спроба державного перевороту

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Мадуро: Це - спроба державного перевороту

    Президент Венесуели, країни, яка має найбільші запаси нафти на планеті, не хоче брати на себе відповідальність за тривалу економічну кризу. Протести опозиції Ніколас Мадуро вважає спробою здійснити державний переворот, а демонстрантів називає терористами.

  • Загроза ескалації конфлікту

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Загроза ескалації конфлікту

    Одна з учасниць акції протесту стала перед урядовим бронетранспортером, перегородивши йому дорогу. Кінця конфронтації між владою та демонстрантами поки що не видно. Експерти попереджають, що конфлікт у Венесуелі може перерости у громадянську війну.

    Автор: Ольга Войтович


DW.COM

Венесуела на порозі громадянської війни

У Венесуелі не вщухають протести проти президента країни Ніколаса Мадуро. Жертвами протистояння вже стали майже сто осіб, сотні - зазнали поранень. (27.04.2017)  

Аудіо й відео до теми

Скотовози замість маршруток - нові реалії Венесуели (20.07.2018)  

Також за темою

Venezuela - Proteste gegen Nicolas Maduro

У Венесуелі придушили бунт групи національних гвардійців 21.01.2019

Венесуельські військові повідомили про арешт кількох національних гвардійців, які захопили зброю. Тим часом Верховний суд Венесуели усунув з посади голову Національної асамблеї.

Venezuelas Parlamentschef fordert Präsident Maduro heraus

Новий голова парламенту Венесуели готовий оголосити себе президентом 12.01.2019

Про готовність тимчасово перебрати на себе повноваження президента країни заявив голова парламенту Венесуели, опозиціонер Хуан Гуайдо. Утім, він визнав, що для цього йому потрібна підтримка народу.

Venezuela Juan Guaido

У Венесуелі було затримано голову парламенту 13.01.2019

Опозиційного лідера, голову Національної асамблеї Венесуели Хуана Гуайдо, який критикував президента Мадуро, затримали, коли він їхав на протестний мітинг. Пізніше його відпустили.

Реклама

Докладно

Статуя Юстиції (символічне фото)

Відбір суддів до ВАСУ: ефект міжнародних експертів

Присутність міжнародних експертів на конкурсному відборі суддів до ВАСУ дає результат. 

Анґела Меркель під час виступу у Давосі

Меркель застерігає від повторення банківської кризи

Світ не повинен допустити повторення банківської кризи десятирічної давності, наголосила Анґела Меркель у Давосі.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  