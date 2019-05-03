 Голова НСЖУ вважає цензурою намір позбавити NewsOne ліцензії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.09.2019

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Новини

Голова НСЖУ вважає цензурою намір позбавити NewsOne ліцензії

Голова НСЖУ Сергій Томіленко назвав радикальним кроком та формою цензури рішення Нацради з питань телерадіомовлення про намір позбавити телеканал NewsOne ліцензії.

Голова НСЖУ назвав рішення Нацради з питань телерадіомовлення про позбавлення Newsone ліцензії формою цензури

Голова НСЖУ назвав рішення Нацради з питань телерадіомовлення про позбавлення Newsone ліцензії формою цензури

Очільник Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко розкритикував наміри Національної ради з питань телерадіомовлення у судовому порядку позбавити ліцензії на мовлення телеканал NewsOne.

"Закриття телеканалу - радикальний крок. Закриття через вислови політиків у ефірі (при тому, що ці коментарі та заклики політиків не визнані правоохоронними структурами злочинними!!) - це форма цензури", - написав Томіленко ввечері у четвер, 5 вересня, на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

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Реваншем та підготовкою до виборів називають експерти зміну власників на телеканалах "112 Україна" та NewsOne. Стара команда екс-президента Януковича один за одним збирає під своїм крилом інформаційні телеканали. (30.08.2018)

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Плани телеканалу NewsOne провести телеміст з російським каналом "Россия 24" викликали в Україні хвилю обурення. Захід було скасовано вже на наступний день після анонсу, а ГПУ розслідує справу про замах на держзраду. (08.07.2019)

Він назвав Нацраду "надійним інструментом впливу Петра Порошенка на телерадіопростір" і заявив, що у своєму нинішньому складі вона має "сумнівну суспільну легітимність". "І ті ж члени, які з таким азартом розпинають зараз NewsOne, за попередньої влади з не меншим натхненням кидалися на "1+1", - нагадав глава НСЖУ.

Водночас Томіленко визнає, що ефір телеканалу NewsOne є "специфічним". "Багато гостей та спікерів очевидно пов'язані з конкретною політичною силою. І за це канал чи його власників варто критикувати. Але ж часто саме в ефірі NewsOne транслюються важливі суспільні дебати, резонансні розслідування, дається слово незручним для політеліти спікерам", - стверджує глава НСЖУ.

Нагадаємо, 5 вересня Нацрада з питань телерадіомовлення звинуватила телеканал NewsOne у розпалюванні національної, расової або релігійної ворожнечі та заявила про намір звернутися до суду, щоб позбавити телеканал ліцензії.

Власником телеканалу NewsOne є народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Тарас Козак, якого пов'язують з одним із лідерів партії Віктором Медведчуком. Козаку також належать телеканали "112. Україна" та ZiK.  

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