Голова молодіжної організації ХДС Пауль Ціміак став генсеком партії

Лідер молодіжної організації Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Пауль Ціміак (Paul Ziemiak) у суботу, 8 грудня, був обраний генеральним секретарем партії. За його кандидатуру проголосували 63 відсотки делегатів партійного з'їзду німецьких консерваторів у Гамбургу.

Раніше генсеком ХДС була Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer), яку напередодні обрали головою партії. Саме вона запропонувала кандидатуру Ціміака, який, на її думку, може прискорити оновлення партії.

Нагадаємо, що Крамп-Карренбауер змінила на посаді голови ХДС Анґелу Меркель (Angela Merkel), яка керувала партією 18 років. За Крамп-Карренбауер 7 грудня проголосували 517 з 999 делегатів з'їзду німецьких консерваторів.