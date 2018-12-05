 Голова молодіжної організації ХДС Пауль Ціміак став генсеком партії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.12.2018

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Новини

Голова молодіжної організації ХДС Пауль Ціміак став генсеком партії

Генеральним секретарем Християнсько-демократичного союзу замість Аннеґрет Крамп-Карренбауер став голова молодіжної організації німецьких консерваторів Пауль Ціміак.

Аннеґрет Крамп-Карренбауер та Пауль Ціміак

Аннеґрет Крамп-Карренбауер та Пауль Ціміак

DW.COM

Новообрана очільниця Християнсько-демократичного союзу Аннеґрет Крамп-Карренбауер вважається довіреною особою Анґели Меркель. Великих змін у політиці ХДС від неї не очікують. Це стосується і українського питання. (07.12.2018)

Аннеґрет Крамп-Карренбауер перемогла на виборах голови партії ХДС із мінімальним відривом. Тепер же протеже Меркель мусить стати ініціаторкою змін, конче необхідних ХДС, вважає Інес Поль. (07.12.2018)

Лідер молодіжної організації Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Пауль Ціміак (Paul Ziemiak) у суботу, 8 грудня, був обраний генеральним секретарем партії. За його кандидатуру проголосували 63 відсотки делегатів партійного з'їзду німецьких консерваторів у Гамбургу.

Раніше генсеком ХДС була Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer), яку напередодні обрали головою партії. Саме вона запропонувала кандидатуру Ціміака, який, на її думку, може прискорити оновлення партії.

Нагадаємо, що Крамп-Карренбауер змінила на посаді голови ХДС Анґелу Меркель (Angela Merkel), яка керувала партією 18 років.  За Крамп-Карренбауер 7 грудня проголосували 517 з 999 делегатів з'їзду німецьких консерваторів.

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Наступниця Меркель: чого від неї чекати? (07.12.2018)

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Докладно

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