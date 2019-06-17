Голова МЗС ФРН очікує від Зеленського прогресу в реформах

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) очікує від президента України Володимира Зеленського прогресу в боротьбі з корупцією та розв'язанні конфлікту на Донбасі. Про це міністр заявив в інтерв'ю німецькому видавничому об'єднанню Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), яке вийшло друком у вівторок, 18 червня.

За словами Мааса, Німеччина хотіла би підтримати Зеленського в тому, щоби "справдилися надії українців". "Це, з одного боку, стосується процесу реформ, особливо антикорупційної боротьби. Але передусім це стосується надії на мир", - зазначив міністр.

Мінські домовленості, на думку Мааса, залишаються "планом з розв'язання конфлікту на Донбасі", й Німмеччина з Францією і надалі докладатимуть зусиль до виконання цих домовленостей. "Ми також будемо вимагати конструктивного внеску від Росії, наприклад, звільнення захоплених українських солдатів", - додав міністр.

Нагадаємо, що 18 червня Володимир Зеленський проведе в Берліні переговори з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier) та канцлеркою Анґелою Меркель (Angela Merkel).

Напередодні Зеленський відвідав Париж, де зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном.