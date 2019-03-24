 Голова КНР пообіцяв ″Новий шовковий шлях″ без корупції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.04.2019

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Новини

Голова КНР пообіцяв "Новий шовковий шлях" без корупції

Китай буде активніше створювати транспортний коридор, який зв'яже його з Європою, заявив під час дводенного форуму в Пекіні лідер країни Сі Цзіньпін.

Лідер КНР Сі Цзіньпін (архівне фото)

Лідер КНР Сі Цзіньпін (архівне фото)

Голова КНР і очільник Комуністичної партії країни Сі Цзіньпін пообіцяв з більшою відкритістю реалізовувати ініціативу щодо створення "Нового шовкового шляху" - транспортного коридору, який безпосередньо зв'яже Китай з Європою. Про це він заявив у п'ятницю, 26 квітня, на відкритті дводенного форуму "Один пояс - один шлях" у Пекіні. За словами лідера країни, при розвитку транспортного маршруту КНР буде дотримуватися політики "нульової терпимості до корупції".

У зустрічі в китайській столиці беруть участь майже 40 глав держав і урядів, десятки міністрів і представники понад 100 країн світу. Німеччину на форумі представляє міністр економіки і енергетики Петер Альтмаєр (Peter Altmaier). Свою позицію щодо китайської ініціативи він окреслив ще перед початком зустрічі. "Розвиток інфраструктури між Європою і Азією - це важлива тема. Однак він повинен здійснюватися з дотриманням міжнародних стандартів в соціальній сфері, в області охорони природи, захисту прав людини і при оголошенні тендерів", - упевнений Альтмаєр.

За його словами, Пекін повинен забезпечити Берліну справедливий доступ до ринків, сприяти передачі технологій, а також усувати різні торговельні та інвестиційні бар'єри.

Попри міжнародну критику наприкінці березня Італія підтримала ініціативу Китаю зі створення "Нового шовкового шляху". На урочистій церемонії в Римі прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте і Сі Цзіньпін підписали декларацію про наміри, згідно з якою Китай найближчим часом інвестує кілька мільярдів євро в розвиток стратегічно важливих торгових портів Генуя і Трієст і розширить співпрацю з Італією у низці сфер.

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Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) розкритикував Італію за підтримку китайського проекту. "Якщо деякі держави думають, що з китайцями можна укласти хитрі угоди, то одного разу вони здивуються, коли прокинуться в залежності", - сказав він в інтерв'ю тижневику Welt am Sonntag.

Пропозиції, вигідні в короткостроковому плані, можуть швидше, ніж здається, "набути гіркого присмаку", попередив Маас. Китай вивів з бідності в середній клас мільйони людей і тепер жорстко переслідує власні інтереси в глобальному масштабі, пояснив він і додав, що європейські держави можуть вистояти в конкуренції з такими "гігантами", як Китай, Росія і США, лише в єдиному блоці, наприклад в Євросоюзі.

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