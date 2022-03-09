Голова Київської області Олексій Кулеба: Нам вдається вивозити людей

Deutsche Welle: Зараз чималу увагу ЗМІ прикуто до столиці України та відповідно - ситуації в області. Де нині найгарячіші точки на Київщині?

Олексій Кулеба: Всі вже знають, всі розуміють, що Київська область стала форпостом міста Києва. На підходах до Києва в області тривають жорстокі бої, й це три основні напрямки. Перший - чорнобильський, звідки почалася два тижні тому атака на Україну, з білоруського кордону зайшли російські військові. Другий напрямок - напрямок житомирської траси, там точаться бої за такі міста, як Буча, Гостомель, Ірпінь і Ворзель.

І третій напрямок - броварський, де на підходах до міста упродовж останнього тижня тривають бої. Тому передбачаємо, що наступ буде йти активніше на місто Бровари, щоб намагатися оточити Київ, для того, щоб перерізати нам транспортні артерії.

Але є й новина, яку можна назвати гарною: з 9 березня у нас запрацювали гуманітарні коридори у напрямках Ірпінь, Ворзель. Виїхало дуже багато людей - ми рахували автобусами. Була також велика кількість приватного транспорту - на своїх автомобілях виїхала величезна кількість людей. За нашими даними, 9 березня виїхало близько 20 тисяч людей. 10 березня евакуація продовжилась - заїхала колона автобусів з Бучі.



Фото людей під зруйнованим мостом в Ірпені, 5 березня

Евакуація триває. Як працюють ці коридори?

Важко працюють. Ми даємо маршрути, які погоджуються, і за цими маршрутами вивозяться люди. Знаєте, я з глибокою неповагою і ненавистю ставлюся до нашого ворога, але зараз я готовий промовчати, тому що я сподіваюсь, що у нас буде можливість ще кілька днів виводити людей з-під обстрілів. Тому я прокоментую так: у нас погано, але гуманітарні коридори діють, нам вдається вивозити людей.

Які найбільші труднощі виникають у забезпеченні евакуації людей на Київщині?

Звичайно, у нас гуманітарна катастрофа. Багато людей по два тижні просиділи в підвалах - без води, без їжі, без світла, вони перебувають у морально пригніченому стані, бо пережили стрес, а ще там багато дітей. Ми відкрили такий центр - умовний, де відбуваються всі заходи з евакуації. Туди приходять автобуси, розташовано польову кухню, намети - там можна відпочити. Тобто всі евакуйовані люди їдуть туди - вони проходять певний контроль, а після цього можуть вільно їхати Києвом і Україною.

Я можу сказати, що кожна машина, яка заїжджає на цю територію, кожен автобус, кожне місце в автобусі, яке займає якась людина, це готовий сюжет для фільму. І на жаль, це фільм драматичний. Тому що багато цих людей приїхали з Донецька в 2014 році, а тепер, у 2022 році, змушені вдруге кидати свій побут, домівки, які вони облаштували. І все це знову - через російського агресора. Я не знаю, що ще має відбутися в Європі, що ще має відбутися у світі, щоб усі побачили й зрозуміли, наскільки все це є за межами здорового глузду і за межами реальності - те, як ми живемо кожен день. Хтось зараз вийде й купить круасан з кавою, а в нас люди 10 днів сиділи у підвалах без води, без їжі, з дітьми віком пів року - рік. Це жахливо.

Як ви вважаєте, навіщо російські війська захопили територію Чорнобильської АЕС?

Чорнобильську АЕС дійсно було захоплено, і зараз там знаходиться наш персонал, з яким є контакт, і який тримають у нелюдських умовах. Ви розумієте - що таке два тижні знаходитися там? Чому це відбувається? Зрозуміло, бо це стратегічний об'єкт, відомий на весь світ. Які наміри у нашого ворога - ми можемо лише здогадуватись.

Але виходячи з того, яку ми бачимо поведінку під час військових дій, нічого позитивного і продуктивного вони точно не зроблять. І можна очікувати від цього лише тільки поганого. Тому для всього світу важливо розуміти, яка загроза є просто в центрі Європи, коли по суті терористи захопили Чорнобильську атомну електростанцію. Це якби ще два тижні тому сказали, це був би заголовок якогось фільму чи комп'ютерної гри. Але зараз - це наша з вами реальність, із якою нам доведеться жити. Я впевнений, що недовгий час.

Розбита колона військової техніки у Бучі Київської області

У мережі раніше було оприлюднено фото російської військової колони, що простяглася на 60 кілометрів. Чому, на Вашу думку, просування цієї колони призупинилося або зупинилося?

Причини зрозумілі - проблеми в забезпеченні, в логістиці. Це величезна армія, що насувається на нас, потребує великої кількості пального, великої кількості людської сили. Тому зрозуміло, що чим далі ми будемо воювати, чим далі будемо чинити опір, тим важче буде ворогу з логістикою, із забезпеченням свого війська усім необхідним.

Як на вашу думку, можна зупинити таку величезну колону?

Зараз не танки є для нас основною проблемою. На землі ми з ворогом розберемось якось. Тому що в нас воює десь 95 відсотків чоловіків зараз, і кожен з них буде битися до кінця, тому що йдеться про дітей, про домівки, про майбутнє. Тобто мотивація в нас дуже висока. Щодо того, як це може розвиватися, то можу сказати лише, що шансів у ворога немає.

Проблема у нас не на землі, а в небі - нам потрібно просто закрити небо, тому що нас знищують крилатими ракетами, нас знищують "Іскандерами", нас знищують ще багатьма видами зброї, яку накопичували багато років. Україна завжди була країною мирною, і весь світ про це знав. Для нас зараз важливо закрити небо. Ми не просимо нічого більше, все інше ми зробимо самі.