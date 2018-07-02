Голова Верховного суду Польщі пообіцяла опиратися звільненню на пенсію

Голова Верховного суду Польщі Малгожата Герсдорф, яка має вийти на пенсію згідно з новим законом, заявила, що буде опиратися цьому. "Моє перебування на посаді голови Верховного суду брутально скорочують, хоча воно прописане в конституції", - заявила вона у вівторок, 3 липня, виступаючи перед студентами у Варшаві, цитує агенція AP.

Герсдорф наполягає, що, згідно з конституцією Польщі, вона має право обіймати посаду до 2020 року. Вона не подавала прохання президентові країни Анджею Дуді про продовження на посаді, як це передбачено новим законом, і очікує, що він вимагатиме від неї піти у відставку. Герсдорф додала, що шкода від нового закону є дуже серйозною і він фактично знищує незалежність суду.

Згідно з новим законом, з 3 липня судді Верховного суду мають йти на пенсію з 65-ти, а не 70-ти років. Ця норма зачіпає 27 з 72-ох суддів, у тому числі голову. Ті, хто хоче продовжити роботу після досягнення 65-річного віку, повинні подавати прохання Анджею Дуді. У конституції Польщі прописано, що судді Верховного суду обираються на шість років та мають право обіймати посади, поки їм не виповниться 70 років. Герсдорф назвала нову норму "чисткою".

Тим часом президент Польщі заявив, що згідно із законодавством Малгожата Герсдорф має вийти на пенсію з 4 липня. Він зазначив, що ця норма стосується всіх суддів, яким виповнилось 65 років, та які не подали прохання про продовження роботи. "Цього вимагає принцип правової держави", - заявив він, цитує агенція dpa.

Речниця Малгожати Герсдорф повідомила, що голова Верховного суду планує 4 липня бути на робочому місці.

Брюссель вважає, що норма про скорочення пенсійного віку суддів порушує принцип незалежності суду. Тому 2 липня Європейська Комісія розпочала нове провадження проти Польщі через закон про Верховний суд.