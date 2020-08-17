Голова Бундестагу Шойбле: Режиму Лукашенка прийшов кінець

Голова Бундестагу Вольфґанґ Шойбле (Wolfgang Schäuble) закликав владу Білорусі припинити застосування сили щодо учасників мирних процесів. "Коли диктатору приходить кінець, найкраще знайти спосіб відмовитися від подальшого насильства", - заявив Шойбле у вівторок, 18 серпня, в інтерв'ю DW, додавши, що для нього є "очевидним, що режиму в Білорусі прийшов кінець".

У свою чергу, Європа повинна з усією чіткістю продемонструвати, що "використовує всі свої можливості для того, щоб наполягати на дотриманні прав людини, демократії і відмові від насильства", - підкреслив Шойбле.

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При цьому європейці не прагнуть до переділу сфер впливу, а усвідомлюють свою відповідальність - в тому числі за своїх сусідів, пояснив німецький політик. "Коли виступають за права людини, принцип ненасильства, демократію, то це спрямовано не проти кого-небудь, тим більше не проти Росії", - заявив він.

За словами спікера Бундестагу, важливо врегулювати ситуацію, що склалася, ненасильницькими методами. "Для диктатора в Білорусі було б розумним, нарешті, усвідомити, що кадри з демонстрацій - у тому числі тих, які він спробував організувати - говорять самі за себе", - додав Шойбле.

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У Білорусі вже дев'ятий день не затихають акції протесту і страйки, що почалися після президентських виборів 9 серпня, на яких, за версією ЦВК, перемогу з результатом 80,1 відсотка голосів здобув чинний президент Олександр Лукашенко. У перші дні протестів, за офіційними даними, було затримано майже 7000 осіб, дві людини загинули. Відразу після виборів у Білорусі був фактично заблокований інтернет, силовики при розгоні демонстрантів проявляли безпрецедентну жорстокість. Головна суперниця Лукашенка на виборах Світлана Тихановська не визнала результати виборів і була змушена виїхати з Білорусі до Литви.

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