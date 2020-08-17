Голова Бундестагу Шойбле: Режиму Лукашенка прийшов кінець
Кадри протестів у Білорусі говорять самі за себе, заявив в інтерв'ю DW голова Бундестагу Вольфґанґ Шойбле, висловивши впевненість у скорому кінці ери Лукашенка.
Вольфґанґ Шойбле
Голова Бундестагу Вольфґанґ Шойбле (Wolfgang Schäuble) закликав владу Білорусі припинити застосування сили щодо учасників мирних процесів. "Коли диктатору приходить кінець, найкраще знайти спосіб відмовитися від подальшого насильства", - заявив Шойбле у вівторок, 18 серпня, в інтерв'ю DW, додавши, що для нього є "очевидним, що режиму в Білорусі прийшов кінець".
У свою чергу, Європа повинна з усією чіткістю продемонструвати, що "використовує всі свої можливості для того, щоб наполягати на дотриманні прав людини, демократії і відмові від насильства", - підкреслив Шойбле.
При цьому європейці не прагнуть до переділу сфер впливу, а усвідомлюють свою відповідальність - в тому числі за своїх сусідів, пояснив німецький політик. "Коли виступають за права людини, принцип ненасильства, демократію, то це спрямовано не проти кого-небудь, тим більше не проти Росії", - заявив він.
За словами спікера Бундестагу, важливо врегулювати ситуацію, що склалася, ненасильницькими методами. "Для диктатора в Білорусі було б розумним, нарешті, усвідомити, що кадри з демонстрацій - у тому числі тих, які він спробував організувати - говорять самі за себе", - додав Шойбле.
У Білорусі вже дев'ятий день не затихають акції протесту і страйки, що почалися після президентських виборів 9 серпня, на яких, за версією ЦВК, перемогу з результатом 80,1 відсотка голосів здобув чинний президент Олександр Лукашенко. У перші дні протестів, за офіційними даними, було затримано майже 7000 осіб, дві людини загинули. Відразу після виборів у Білорусі був фактично заблокований інтернет, силовики при розгоні демонстрантів проявляли безпрецедентну жорстокість. Головна суперниця Лукашенка на виборах Світлана Тихановська не визнала результати виборів і була змушена виїхати з Білорусі до Литви.
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Протести в Білорусі: як ОМОН Лукашенка бив людей (14.08.2020)
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Громадська непокора
Після оголошення результатів виборів президента Білорусі в неділю, 9 серпня, за якими переміг чинний глава держави Олександр Лукашенко, тисячі білорусів у Мінську та інших містах країни вийшли на акції протесту, не визнаючи офіційних результатів голосування.Опозиція говорить про маніпуляції та обман виборців.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Опір режиму
Влада відправила на боротьбу з протестувальниками численні загони сил безпеки. Між демонстрантами та правоохоронцями відбулися сутички. В ході акцій протесту одна людина загинула, понад 250 постраждалих госпіталізовані. Крім того, стало відомо про смерть ще одного чоловіка, заарештованого за участь в акціях протесту, після перебування кілька годин в автозаку.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Головна суперниця Лукашенка
Уже наступного дня після виборів Світлана Тихановська подала до ЦВК скаргу, вимагаючи визнати недійсними офіційні результати голосування. Але через два дні після виборів вона її змусили залишити Білорусь. Тихановська виїхала до Литви.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Відчай протестувальників
Тим часом протести в Білорусі проти режиму Лукашенка не припиняються. Демонстранти час від часу намагаються вести діалог із правоохоронцями, утім, поки що загалом безрезультатно.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Аби нікого не вбили
Загиблі під час протестів - нове явище у новітній білоруській історії. Ця жінка тримає в руках плакат із написом: "Сьогодні в мене день народження. Я загадала, аби ніколо більше не вбили".
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Жіночий протест
Особливу роль у білоруських протестах відводять жінкам. Уже кілька днів поспіль у країні відбуваються так звані "ланцюги солідарності", основні учасниці яких жінки. Вони одягнені здебільшого в біле та несуть у руках квіти. Перший подібний ланцюг відбувся у Мінську, після чого акції перекинулися на інші міста країни.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Майже сім тисяч затриманих
Загалом з 9 серпня затримано за участь у протестах близько 6,7 тисячі людей. Родичі багатьох із них довгий час не знали нічого про їхнє місцезнаходження. Водночас голова МВС Білорусі вибачився перед тими, хто "випадково" постраждав від дій сил безпеки під час протестів.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Знущання в ізоляторах
Лише в ніч на п'ятницю, 14 серпня, влада Білорусі почала звільняти затриманих учасників протесту. Ті, хто виходить з ізоляторів, розповідають, що в чотирьохмісних камерах тримали по кілька десятків людей, яким не давали ні воду, ні їжу. Затриманих били та з них знущались. Люди показують сліди побоїв та тілесних ушкоджень, їх фіксують волонтери.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Солідарність за кордоном
У різних країнах Європи відбулися акції солідарності з протетсувальниками в Білорусі. Приміром, у Копенгагені, як на цьому фото. Учасник протесту тримає плакат із надписом англійською: "Ми - 97 відсотків, ми кажемо "ні" Лукашенкові".
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Акції в Україні
У четвер, 13 серпня, відбулася акція солідарності з протестувальниками в Білорусі під посольством країни в Києві. Демонстранти підпалили димову шашку. На акцію зібралися приблизно три сотні людей. Організатором заходу виступила міжнародна правозахисна організація Amnesty International.