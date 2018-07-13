 Глави МЗС G7 закликали Росію до співпраці у справі про катастрофу MH17 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.07.2018

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Новини

Глави МЗС G7 закликали Росію до співпраці у справі про катастрофу MH17

Кремль повинен відзвітувати за "свою роль" в катастрофі малайзійського "Боїнга", вважають глави МЗС країн Великої сімки. Вони закликали Москву до співпраці з урядами Австралії та Нідерландів.

Boeing 777 компанії Malaysia Airlines було збито на Донбасі в липні 2014 року

Boeing 777 компанії Malaysia Airlines було збито на Донбасі в липні 2014 року

Через чотири роки після катастрофи над Донбасом малайзійського "Боїнга" Росія повинна відзвітувати за "свою роль" в цій події, вважають міністри закордонних справ країн G7. Вони закликали Москву вступити в контакт з урядами Австралії та Нідерландів, щоб дати пояснення можливих порушень міжнародного права. Заява глав МЗС країн "великої сімки" була опублікована в неділю, 15 липня, напередодні зустрічі в Гельсінкі президентів США і Росії.

Зокрема, політики закликали уряд Росії допомогти з'ясувати правду і домогтися справедливості для жертв катастрофи. "Ми єдині в нашій підтримці Австралії та Нідерландів", - йдеться в заяві міністрів закордонних справ.

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Експерти Bellingcat закликали Росію обґрунтувати слова першого заступника постійного представника РФ при ООН, який заявив, що твердження слідства у справі MH17 спираються на фейки. (10.06.2018)

На саміті в Брюсселі лідери ЄС закликали Росію визнати свою відповідальність через авіакатастрофу MH17 над Донбасом. Крім того, вони погодили подовження економічних санкцій щодо Росії ще на півроку. (29.06.2018)

Нагадаємо, що наприккінці червня саміт ЄС також закликав Росію до співпраці в розслідуванні катастрофи MH17. Глави держав і урядів 28 країн Євросоюзу зажадали від Росії більш активних зусиль, щоб встановити "істину, справедливість і винного".

17 липня 2014 року літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, який летів з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий над контрольованим сепаратистами районом Донецької області. Всі 298 людей, які перебувати на борту літака, загинули. 

Міжнародна слідча група повідомила, що літак був збитий ракетним комплексом "Бук", завезеним на контрольовану проросійськими сепаратистами територію Донбасу з РФ. Кремлі заперечують причетність до авіакатастрофи.

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Обмін "люб'язностями" щодо MH17 в Радбезі ООН (30.05.2018)

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