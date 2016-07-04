Глава уряду Північної Македонії Заєв подав у відставку

Прем'єр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв оголосив про свою відставку. Відповідну заяву він зробив у п'ятницю, 3 січня. Тепер до формування нової урядової коаліції після призначених на 12 квітня дострокових парламентських виборів країною керуватиме перехідний уряд, повідомляє агенція новин Reuters.

Своєю заявою Заєв і відкрив шлях до проведення нових виборів, про які він заговорив у жовтні 2019 року. Це сталося після того, як на саміті ЄС Франція заблокувала початок переговорів із Північною Македонією про приєднання до Євросоюзу.

Очолити перехідний уряд повинен нинішній міністр внутрішніх справ Олівер Спасовський, котрий, як і Заєв, представляє соціал-демократів. Планується, що цей уряд працюватиме до формування нової урядової коаліції після проведення виборів у квітні.

До кінця дня 3 січня парламент країни має схвалити роботу перехідного уряду, зазначає агенція новин dpa.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року глава уряду Північної Македонії нарікав, що його країна "стала жертвою жахливої історичної помилки" через непоступливість Франції. Тоді ж він і запропонував позачергово переобрати парламент країни.

Саме під урядуванням команди Заєва Північна Македонія виконала головні вимоги, котрі висувалися Брюсселем щодо початку переговорів про приєднання до ЄС. Йшлося насамперед про зміну тодішньої назви країни - Македонії, яка викликала різкий опір з боку Афін, адже Греція має провінцію з такою назвою. У лютому 2019 року уряду Заєва вдалося попри шалений опір опозиції порозумітися з Афінами та змінити назву країни на Північна Македонія.