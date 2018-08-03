Глава служби виконання покарань РФ: Померти Олегу Сенцову не дамо

Глава російської пенітенціарної служби (ФСИН) Геннадій Корнієнко пообіцяв сенаторці РФ Людмилі Нарусовій не допустити смерті ув'язненого у РФ українського режисера Олега Сенцова. "Я зустрічалася з Корнієнко, і він сказав, що "померти ми йому не дамо", - заявила Нарусова у четвер, 9 серпня, передає "Інтерфакс". За її словами, кілька днів тому вона розмовляла з українцем через відеозв'язок і закликала його "поберегти" себе.

Тим часом у Кремлі повідомили, що лист матері Сенцова з проханням про помилування надійшов до адміністрації президента РФ. Поки жодної реакції Володимира Путіна немає, заявив його речник Дмитро Пєсков. "Ви знаєте, що за процедурою помилування передбачений необхідний за законодавством набір дій. Більшого я сказати вам не можу", - додав прес-секретар. Про лист стало відомо ще 13 липня.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Facebook повідомила, що звернулася до Кремля з проханням організувати лікування політв'язня.

Вона також переповіла свою розмову з захисником Сенцова Дмитром Дінзе. "З його слів, у Сенцова зараз третя затяжна криза. Двічі його хотіли відправити в лікарню, де збиралися підключити до медичної апаратури і почати примусове годування", - написала вона.

Раніше Денісова також повідомила, що її російська колега Тетяна Москалькова відхилила ідею обміну ув'язненого в Україні Олексія Седікова на Олега Сенцова, оскільки у РФ режисера вважають своїм громадянином.