 Глава саудівського МЗС назвав убивство журналіста Хашоггі ″величезною помилкою″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.10.2018

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Новини

Глава саудівського МЗС назвав убивство журналіста Хашоггі "величезною помилкою"

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії аль-Джубейр заявив, що влада в Ер-Ріяді не знає, як був убитий журналіст Джамаль Хашоггі та де його тіло. Але міністр обіцяє, що винні в його смерті будуть покарані.

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр у неділю, 21 жовтня, заявив, що вбивство журналіста Джамаля Хашоггі у саудівському консульстві у Стамбулі було "величезною і серйозною помилкою". Він пообіцяв родині загиблого, що винні у його смерті будуть покарані.

"Це страшна помилка. Це жахлива трагедія. Наше співчуття їм. Ми відчуваємо їхній біль", - сказав міністр в інтерв'ю телеканалу Fox News. "На жаль, була зроблена величезна і серйозна помилка, і я запевняю їх, що винні в цьому будуть притягнуті до відповідальності", - додав він. Журналіст мав родичів, які досі мешкають у Саудівській Аравії, та трьох дітей, які мають американське громадянство.

Міністр заявив, що влада країни достеменно не знає, як саме був вбитий Джамаль Хашоггі та де перебуває його тіло. "Він був убитий в консульстві, ми не знаємо подробиць. Ми не знаємо, де знаходиться тіло", - сказав він, додавши, що Саудівська Аравія працює над цим розслідуванням разом із Туреччиною.

Адель аль-Джубейр також зазначив, що кронпринц Мохаммед ібн Салман не знав про вбивство журналіста. Він заявив, що саудівський король Салман притягне винних у смерті Хашоггі до відповідальності.

DW.COM

Причиною смерті журналіста, можливо, став надто сильний задушливий захват. Джерело в Ер-Ріяді каже, що агенти спецслужби перевищили повноваження. (21.10.2018)

Західні та східні країни не задовольнились поясненням Саудівської Аравії, що журналіст Джамаль Хашоггі помер внаслідок "задушливого захвату", і вимагають більше фактів про його вбивство. (21.10.2018)

Джамаль Хашоггі, який жив у США і співпрацював з американською газетою Washington Post, зник після того, як зайшов 2 жовтня до саудівського консульства у Стамбулі, аби забрати документи, які були потрібні йому для одруження із жінкою, що проживає в Туреччині. Спочатку Ер-Ріяд заперечував, що журналіст зник у консульстві. Потім Саудівська Аравія визнала, що журналіст був убитий - у "кулачній бійці".

Наступного дня представник Ер-Ріяда продовжив роз'яснення і повідомив, що влада хотіла переконати журналіста повернутися до Саудівської Аравії і відправила для цього 15 агентів з широкими повноваженнями. Вони вдались до насильства та пригрозили журналісту, що "накачають" його ліками та викрадуть. Коли журналіст почав кричати, його взяли у задушливий захват, від чого він помер.

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