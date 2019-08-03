 Глава Пентагону прагне якнайшвидшого розміщення нових ракет в Азії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.08.2019

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Новини

Глава Пентагону прагне якнайшвидшого розміщення нових ракет в Азії

Розміщення американських ракет середньої дальності в Тихоокеанському регіоні не повинно здивувати Китай, зазначив міністр оборони США Марк Еспер. Він поки ухилився від відповіді, де їх можуть розгорнути.

Міністр оборони США Марк Еспер

Міністр оборони США Марк Еспер

Сполучені Штати хочуть невдовзі розмістити в Азії ракети середньої дальності наземного базування, заявив у суботу, 3 серпня, міністр оборони країни Марк Еспер. Американські ракети можуть бути розгорнуті в Тихоокеанському регіоні для протистояння військовому впливу Китаю, який зростає, повідомляє агенція AFP. Після того, як напередодні припинив дію Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД), адміністрація Трампа формально не зв'язана відповідними зобов'язаннями.

Поки точно невідомо, коли це може бути зроблено. "Я вважаю за краще (упродовж. - Ред.) місяців (...), але такі речі мають тенденцію займайте більше часу, ніж ви очікували", - сказав Еспер журналістам на борту літака на шляху до Сіднея, цитує агенція Reuters. Не уточнив міністр оборони США також, де можуть бути розміщені ракети, зазначивши, що це питання варто спершу обговорити з союзниками, яких воно стосуватиметься.

Цей крок Вашингтона може викликати обурення Пекіна. Утім, за словами шефа Пентагону, Китай не має бути здивований, оскільки США вже упродовж певного часу заявляли про такі наміри. За його словами, 80 відсотків китайського ракетного арсеналу підпадало б під дію ДРСМД, а тому не дивно, що США прагнуть розгорнути співмірні потужності в регіоні.

DW.COM

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Нагадаємо, напередодні глава Пентагону повідомив, що США прискорюють розробку нових ракетних систем. Країна вже почала роботу над "мобільними системами неядерних крилатих і балістичних ракет наземного базування". Своєю чергою президент США Дональд Трамп повідомив про обговорення можливості укладання нового договору щодо ядерних озброєнь з Росією та Китаєм.

2 серпня припинив дію ДРСМД . США і НАТО звинувачували РФ у порушенні ДРСМД через виробництво ракет 9М729 (SSC-8 за класифікацією Альянсу). У Москві ж стверджували, що це не є порушенням угоди. У грудні США заявили про намір вийти з ДРСМД, однак на прохання деяких союзників по НАТО, зокрема ФРН, дали Росії ще два місяці на знищення ракет 9М729. Оскільки цього не відбулося, то на початку лютого Вашингтон почав процедуру виходу з ДРСМД. Своєю чергою, 3 липня президент РФ Володимир Путін підписав закон про призупинення участі його країни в ДРСМД.

Цей договір підписали у 1987 році генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган. Він фіксує відмову сторін випробовувати, виробляти і мати балістичні ракети наземного базування середньої (від однієї тисячі до 5,5 тисячі кілометрів) і малої (від 500 до тисячі кілометрів) дальності. Такі ракети несуть велику загрозу, оскільки здатні досягти цілі за лічені хвилини і не залишають шансів підготуватися до удару або перехопити ракету.

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