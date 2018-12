Глава Пентагону Джеймс Меттіс оголосив про відставку

Глава Пентагону Джеймс Меттіс оголосив про свою відставку на наступний день після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про виведення американських військ з Сирії. "Ви маєте право працювати з таким міністром оборони, погляди якого більше збігатимуться з вашими", - йдеться в листі Меттіса до Трампа, оприлюдненому у четвер, 20 грудня.

За словами Меттіса, правильним для нього буде залишити посаду. "Я вірю, що ми повинні бути рішучими і чіткими у відносинах з тими країнами, чиї стратегічні інтереси дедалі більше суперечать нашим", - зазначає Меттіс. Він додав, що Китай та Росія хочуть поширювати свою "авторитарну модель" і просувати власні інтереси коштом США та їхніх союзників.

"Ми повинні зробити все можливе для просування міжнародного порядку, який найбільш сприятливий для нашої безпеки, процвітання та цінностей, і ми зміцнюємося завдяки солідарності наших альянсів", - йдеться у листі Меттіса.

У той же день Дональд Трамп написав у себе в Twitter, що Меттіс залишить посаду у кінці лютого, а його наступник буде скоро названий.

Тим часом рішення Трампа про виведення американських військ з Сирії викликало критику з боку низки членів Сенату США. Адміністрація Трампа "не повинна повторити помилки" своїх попередників, йдеться у зверненні сенаторів, направленому до адміністрації президента.

Раніше, 14 жовтня, в ефірі телеканалу CBS Трамп уже згадував можливу відставку Джеймса Меттіса. The Washington Post писала у вересні про розбіжності між президентом та міністром оборони. Своєю чергою, The New York Times повідомляла про те, що господар Білого дому розійшовся в поглядах з міністром оборони в питаннях щодо НАТО, навчань з Південною Кореєю і ядерної угоди з Іраном.

Раніше у грудні Трамп оголосив про те, що свої пости залишать глава апарату Білого дому Джон Келлі і міністр внутрішніх справ США Раян Зінке. У листопаді глава Білого дому звільнив генпрокурора і міністра юстиції Джеффа Сешнса.

