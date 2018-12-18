 Глава Пентагону Джеймс Меттіс оголосив про відставку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.12.2018

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Новини

Глава Пентагону Джеймс Меттіс оголосив про відставку

Міністр оборони США залишає посаду через розбіжності з президентом Дональдом Трампом. Це сталося на наступний день після того, як Трамп заявив про виведення військ з Сирії.

Міністр оборони США Джеймс Меттіс

Міністр оборони США Джеймс Меттіс

Глава Пентагону Джеймс Меттіс оголосив про свою відставку на наступний день після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про виведення американських військ з Сирії. "Ви маєте право працювати з таким міністром оборони, погляди якого більше збігатимуться з вашими", - йдеться в листі Меттіса до Трампа, оприлюдненому у четвер, 20 грудня.

За словами Меттіса, правильним для нього буде залишити посаду. "Я вірю, що ми повинні бути рішучими і чіткими у відносинах з тими країнами, чиї стратегічні інтереси дедалі більше суперечать нашим", - зазначає Меттіс. Він додав, що Китай та Росія хочуть поширювати свою "авторитарну модель" і просувати власні інтереси коштом США та їхніх союзників.

"Ми повинні зробити все можливе для просування міжнародного порядку, який найбільш сприятливий для нашої безпеки, процвітання та цінностей, і ми зміцнюємося завдяки солідарності наших альянсів", - йдеться у листі Меттіса.

У той же день Дональд Трамп написав у себе в Twitter, що Меттіс залишить посаду у кінці лютого, а його наступник буде скоро названий.

Тим часом рішення Трампа про виведення американських військ з Сирії викликало критику з боку низки членів Сенату США. Адміністрація Трампа "не повинна повторити помилки" своїх попередників, йдеться у зверненні сенаторів, направленому до адміністрації президента.

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Раніше, 14 жовтня, в ефірі телеканалу CBS Трамп уже згадував можливу відставку Джеймса Меттіса. The Washington Post писала у вересні про розбіжності між президентом та міністром оборони. Своєю чергою, The New York Times повідомляла про те, що господар Білого дому розійшовся в поглядах з міністром оборони в питаннях щодо НАТО, навчань з Південною Кореєю і ядерної угоди з Іраном.

Раніше у грудні Трамп оголосив про те, що свої пости залишать глава апарату Білого дому Джон Келлі і міністр внутрішніх справ США Раян Зінке. У листопаді глава Білого дому звільнив генпрокурора і міністра юстиції Джеффа Сешнса.

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