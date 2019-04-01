Глава німецького МЗС знов запізнився через несправний літак

Нова несправність літака уряду ФРН змусила німецького міністра закордонних справ Гайко Мааса (Heiko Maas) змінити свої плани під час візиту до американського Нью-Йорка у понеділок, 1 квітня. Під час посадки у повітряного судна А340 "Конрад Аденауер" виробництва європейського концерну Airbus лопнуло одне з коліс шасі.

Через це німецька делегація пропустила низку зустрічей у штаб-квартирі Організації об'єднаних націй (ООН), пов'язаних із тим, що з 1 квітня Німеччина перебрала головування у Раді безпеки ООН. Так, спільний виступ із французьким міністром закордонних справ Жаном-Івом Ле Дріаном довелося перенести. Маас пропустив також консультації представників Радбезу ООН та інших зацікавлених сторін щодо захисту працівників гуманітарних місій.

Час очікування на борту літака міністр використав для спілкування з представниками прес-пулу, що подорожували разом із ним. Залишити літак представники німецької делегації змогли лише через годину після посадки, адже процедуру виходу з повітряного судна прямо посеред злітної смуги довелося узгоджувати із американськими прикордонниками.

Маас застряг вдруге за останні два місяці

Аварія сталася попри те, що повітряне судно зовсім нещодавно проходило ґрунтовний технічний огляд. Саме поломка "Конрада Аденауера" стала причиною того, що канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) була змушена летіти на саміт Великої двадцятки (G-20) в аргентинському Буенос-Айресі рейсовим літаком. І таки серйозно запізнилася на його відкриття.

Маас 28 лютого не зміг вилетіти зі столиці Малі Бамако через технічну несправність урядового літака Airbus A319. Тоді забирати німецьку делегацію з африканської країни довелося іншим урядовим літаком А340 "Теодор Гойс". А у січні, наприклад, негаразди з літаком відклали виліт німецького президента Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier) з Ефіопії.

На початку березня німецьке видання Spiegel Online повідомило з посиланням на документ міністерства оборони, що вже незабаром більшість членів кабінету міністрів Німеччини будуть змушені здійснювати службові перельоти на звичайних рейсових літаках. Урядові повітряні лайнери тепер будуть надаватися лише кільком вищим державним чиновникам, серед яких президент, канцлерка, віце-канцлер і міністри закордонних і внутрішніх справ.

У військово-повітряних силах Німеччини також раніше повідомляли, що після низки аварій і технічних проблем на урядових літаках Меркель і Штайнмаєра у службових польотах має супроводжувати запасний літак.