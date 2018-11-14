Глава МЗС ФРН про Майдан: Ми не забули сподівань українців

Уряд Німеччини рішуче продовжуватиме докладати зусиль для досягнення миру та забезпечення територіальної цілісності України. Про це з нагоди п'ятої річниці початку протестів на Майдані заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) у середу, 21 жовтня.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас

"П'ять років тому тисячі українців вийшли на Майдан у Києві, щоб реалізувати своє демократичне право: вони підняли свій голос за правову державу та за вільну і суверенну Україну. Ми не забули сподівань цих людей", - заявив він.

Міністр також додав, що не забуті і "страждання, які українцям довелось терпіти за останні п'ять років - більше сотні людей загинули під час протестів, а кілька тисяч загинули внаслідок конфлікту на Сході України". Ще й нині на Донбасі стріляють щодня, зазначив він.

За словами Мааса, Німеччина і надалі рішуче виступатиме за мир і територіальну цілісність України. "І ми будемо продовжувати підтримувати український уряд у проведенні реформ, щоб поліпшити життя людей", - додав він.

21 листопада 2013 року український уряд відмовився підписувати з Європейським Союзом Угоду про асоціацію, багаторічні переговори про яку вже були успішно завершені. Замість цього тодішній президент Віктор Янукович остаточно розвернувся в бік Росії, взявши у Москви тримільярдний кредит. Тижнем пізніше спецпризначенці на Майдані Незалежності у Києві жорстоко розігнали студентський мітинг за євроінгтеграцію, що стало початком Революції Гідності, під час якої Янукович втік до Росії і в Україні змінилася влада.

Нині 21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи. З цієї нагоди в Києві відбудеться поминальний молебень та пройдуть урочисті заходи.

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