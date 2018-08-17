Глава МЗС ФРН застеріг щодо зростання впливу Китаю на світову політику

Глава МЗС ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) застеріг від зростання впливу Китаю на світову політику. "Китай втілює собою дирижистську і державну капіталістичну модель з багатьма обмеженнями і затято бореться за вплив та геостратегічні інтереси", - сказав він в інтерв'ю виданню Welt am Sonntag, опублікованому в неділю, 19 серпня.

"У той же час китайський лідер намагається в Давосі і в інших місцях виглядати представником вільного світу", - зпідкреслив Маас. За його словами, Китаю варто послідовно вказувати на принципові відмінності його та західною моделлю демократії та вільної торгівлі.

Очільник зовнішньополітичного відомства Німеччини висловився за тіснішу співпрацю з державами, "які мають такі саме цінності, як у нас". "Такі країни, як Канада, Японія, Південна Корея та Південна Африка можуть бути першими, з ким варто говорити про багатосторонній союз" - додав він.

Українське питання

Щодо ситуації в Україні Маас зазначив, що розраховує на певний прогрес у переговорах із РФ для врегулювання на Донбасі. Він зазначив, що зараз ведуться переговори з Києвом та Москвою щодо розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі. Глава МЗС ФРН наголосив, що "ми хочемо надати мінському процесу нової динаміки". І лише після успішного втілення мінських домовленостей можна буде вести переговори про зняття санкцій щодо Росії.

Міністр підкреслив також, що німецький уряд відкидатиме ідею визнання де-факто російської окупації Криму. "Якщо ми визнаємо Крим російською територією, то це, можливо, стало б запрошенням для інших діяти з порушенням міжнародного права", - зазначив Маас. Він додав, що ЄС вчинив правильно, продовживши санкції щодо Росії.

Гайко Маас підтвердив своє критичне сприйняття дій Росії на міжнародній арені. У нього складається враження, зазначив міністр, що Москва хоче владно скористатися шансом через вакуум, який виникає у світовій політиці внаслідок дій Білого дому. При цьому він вказав на поведінку Росії в Сирії та позицію в Раді Безпеки ООН.