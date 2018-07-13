Глава МЗС ФРН застеріг Трампа від односторонніх угод з Путіним

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) застеріг президента США Дональда Трампа від таких домовленостей з Володимиром Путіним, в жертву яким довелося б принести інтереси західних партнерів. "Односторонні угоди на шкоду власним партнерам в кінцевому підсумку зашкодять і США", - заявив він в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag, опублікованому в неділю, 15 липня.

Одночасно Гайко Маас зазначив, що, в цілому, він вітає саміт Трампа і Путіна. За словами глави МЗС, влада Німеччини завжди говорила, що слід інтенсивніше вибудовувати діалог з Росією. "Якщо ця зустріч надасть імпульс ядерному роззброєнню, це був би прогрес", - підкреслив Маас.

Раніше канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) також висловила надію, що сторони в ході переговорів порушать питання ядерного роззброєння. "Для всіх було б хорошим знаком, якби переговори поновилися", - сказала вона.

Зустріч президентів США і Росії запланована на 16 липня в Гельсінкі. Вони планують обговорити непрості відносини між двома державами та низку питань національної безпеки. Раніше радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявляв, що майбутня зустріч Трампа та Путіна може покращити відносини між двома країнами, а однією з тем на зустрічі може стати можливе повернення Росії до Великої вісімки. Також вони можуть обговорити втручання РФ у вибори в США та ситуацію в Сирії та України.