 Глава МЗС ФРН: Британці мають сказати, чого вони хочуть | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.01.2019

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Новини

Глава МЗС ФРН: Британці мають сказати, чого вони хочуть

Гайко Маас закликав британських парламентарів прояснити свою позицію щодо Brexit. Тим часом уряд Великобританії стривожений планами депутатів обмежити його вплив.

Гайко Маас

Гайко Маас

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) у неділю, 20 січня, закликав британський парламент невідкладно пояснити свою позицію щодо Brexit. "Недостатньо того, що в Лондоні вирішують, чого не хочуть. Натомість вони повинні зараз вирішити, чого вони хочуть", - заявив міністр в інтерв'ю ZDF.

За словами Мааса, відхилена 14 січня Палатою громад угода про вихід Великобританії з ЄС уже була компромісною. Нові переговори будуть важкими, і не всі з 27 країн, що залишаються членами ЄС, готові до неї. Сценарій другого референдуму щодо Brexit німецький міністр не вважає "найбільші імовірним варіантом".

Маас також відреагував на повідомлення про те, що британський уряд хоче укласти угоду з Ірландією, котра дозволила би уникнути прикордонного контролю на кордоні між Північною Ірландією та Республікою Ірландія. "Мені неясно, про що британський уряд вестиме переговори з Дубліном чи що це має бути за додаткова угода", - сказав міністр.

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Голосування за планом "Б" заплановане на 29 січня. Прем'єр-міністерка Тереза Мей оприлюднить нові пропозиції щодо порядку Brexit на початку наступного тижня. (17.01.2019)

У Північній Ірландії затримали двох осіб, яких підозрюють у причетності до вибуху, що стався напередодні в місті Лодондеррі. (20.01.2019)

Нагадаємо, що за повідомленнями британських ЗМІ у парламенті країни ведуться переговори щодо обмеження впливу прем'єр-міністерки Терези Мей на перебіг Brexit. Одна міжпартійна група, зокрема, працює над пропозицією продовження переговорів з ЄС. Водночас група консерваторів готує пропозицію щодо припинення дії заяви про вихід з ЄС, що може допомогти Лондону виграти час.

Утім, речниця британського уряду назвала ці ініціативи спрямованими на те, щоб "позбавити уряд влади", та "дуже тривожними". "Британський народ висловився за те, щоб залишити ЄС, і важливо, щоб обрані політики це рішення поважали", - заявила вона.

Як повідомлялось, 21 січня Тереза Мей має повідомити депутатам парламенту про подальші плани уряду щодо Brexit. За даними видання Sunday Times, вона може запропонувати укласти двосторонню угоду з Ірландією, щоб запобігти прикордонному контролю між Республікою Ірландія та Північною Ірландією.

Нагадаємо, 25 листопада минулого року країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, що регламентує ключові питання виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Однак 14 січня британський парламент відмовився його ратифікувати. Після того, як Мей представить так званий план "Б" щодо Brexit 21 січня, визначено, що 29 січня у парламенті відбудеться голосування щодо нього.  

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