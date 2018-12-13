 Глава МЗС Туреччини: Трамп пообіцяв Ердогану видати Гюлена | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.12.2018

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Новини

Глава МЗС Туреччини: Трамп пообіцяв Ердогану видати Гюлена

Дональд Трамп нібито погодився видати Анкарі ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого звинувачують в організації спроби державного перевороту в липні 2016 року, заявив голова турецького МЗС Мевлют Чавушоглу.

Анкара звинувачує Фетхуллаха Гюлена в організації спроби державного перевороту

Анкара звинувачує Фетхуллаха Гюлена в організації спроби державного перевороту

Президент США Дональд Трамп повідомив турецькому президентові Реджепу Таїпу Ердогану, що Вашингтон працює над екстрадицією до Анкари ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого турецька влада обвинувачує в організації спроби путчу в 2016 році. Про це у неділю, 16 грудня, заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

"У Аргентині Трамп сказав Ердогану, що вони працюють над екстрадицією Гюлена та інших осіб", - заявив Чавушоглу на конференції у Досі, передає агенція Reuters.

DW.COM

У Туреччині затримані майже 200 військових, яких підозрюють у зв'язках з проповідником Фетхуллахом Гюленом, якого влада вважає організатором невдалого путчу 2016 року. (27.06.2018)

Турецькі спецслужби доправили на батьківщину з-за кордону близько 80 прихильників проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого влада вважає організатором невдалого путчу 2016 року. Їх знайшли у 18 різних країнах світу. (05.04.2018)

Нагадаємо, під час спроби військового перевороту в Туреччині в липні 2016 року під час зіткнень було вбито 248 осіб. За даними влади, путчистам вдалося перетягнути на свій бік тисячі військовослужбовців. За даними офіційної Анкари, організатором путчу був мусульманський проповідник Фетхуллах Гюлен, який з 1999 року проживає в США. Гюлен засудив путч та відкинув звинувачення турецької влади. Анкара наполегливо закликає США екстрадувати Гюлена. 

Після придушення путчу Туреччиною прокотилася хвиля арештів, під час яких було взято під варту близько 50 тисяч людей. Майже 150 тисяч осіб - військових, чиновників, викладачів, поліцейських, співробітників міністерств та органів юстиції - звільнили з роботи або тимчасово усунули від виконання обов'язків. Також було закрито низку опозиційних до влади ЗМІ.

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