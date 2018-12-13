Глава МЗС Туреччини: Трамп пообіцяв Ердогану видати Гюлена

Президент США Дональд Трамп повідомив турецькому президентові Реджепу Таїпу Ердогану, що Вашингтон працює над екстрадицією до Анкари ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого турецька влада обвинувачує в організації спроби путчу в 2016 році. Про це у неділю, 16 грудня, заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

"У Аргентині Трамп сказав Ердогану, що вони працюють над екстрадицією Гюлена та інших осіб", - заявив Чавушоглу на конференції у Досі, передає агенція Reuters.

Нагадаємо, під час спроби військового перевороту в Туреччині в липні 2016 року під час зіткнень було вбито 248 осіб. За даними влади, путчистам вдалося перетягнути на свій бік тисячі військовослужбовців. За даними офіційної Анкари, організатором путчу був мусульманський проповідник Фетхуллах Гюлен, який з 1999 року проживає в США. Гюлен засудив путч та відкинув звинувачення турецької влади. Анкара наполегливо закликає США екстрадувати Гюлена.

Після придушення путчу Туреччиною прокотилася хвиля арештів, під час яких було взято під варту близько 50 тисяч людей. Майже 150 тисяч осіб - військових, чиновників, викладачів, поліцейських, співробітників міністерств та органів юстиції - звільнили з роботи або тимчасово усунули від виконання обов'язків. Також було закрито низку опозиційних до влади ЗМІ.