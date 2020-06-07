Глава МЗС Німеччини не виключає повторного закриття кордонів в Європі

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) не виключає, що окремі кордони в Європі доведеться знову закрити в разі різкого зростання заражень коронавірусом SARS-CoV-2. Водночас він наголосив, що відповідне рішення не повинно ухвалюватися без узгодження в ЄС. Про це він сказав у інтерв'ю агенції dpa, опублікованому в суботу, 27 червня.

"Не можна виключати ще одного закриття кордонів, якщо кількість заражень в одному регіоні ЄС буде значно вищою, ніж в іншому", - сказав Маас, зауваживши, що такий крок має бути скоординований в ЄС.

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За його словами, "Європа багато чого дізналася у цій кризі - про наші недоліки, але й про сильні сторони". Він запевнив, що країни ЄС покращили координацію "та солідарно надали допомогу одна одній у темпі та вимірі, яких до цього не було".

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У березні на початку пандемії коронавірусу багато країн-членів ЄС, включно з Німеччиною, закрили свої кордони. При цьому цей крок було здійснено без узгодження з країнами-сусідками чи керівництвом ЄС. З 15 червня майже всі кордони між країнами-членами ЄС та Шенгенської зони знову відкриті. Винятки становлять лише Норвегія та Фінляндія, які хочуть відкрити свої кордони лише в середині липня.

Країни ЄС мають також погодити список третіх держав, для жителів яких кордони Євросоюзу відкриються вже з 1 липня.

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