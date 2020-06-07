 Глава МЗС Німеччини не виключає повторного закриття кордонів в Європі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Глава МЗС Німеччини не виключає повторного закриття кордонів в Європі

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас заявив про можливість повторного закриття кордонів у Європі в разі різкого зростання кількості інфікувань коронавірусом. Утім, наполягає він, такий крок має бути узгоджений в ЄС.

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас не виключає повторного закриття деяких кордонів в Європі

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас не виключає повторного закриття деяких кордонів в Європі

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) не виключає, що окремі кордони в Європі доведеться знову закрити в разі різкого зростання заражень коронавірусом SARS-CoV-2. Водночас він наголосив, що відповідне рішення не повинно ухвалюватися без узгодження в ЄС. Про це він сказав у інтерв'ю агенції dpa, опублікованому в суботу, 27 червня.

"Не можна виключати ще одного закриття кордонів, якщо кількість заражень в одному регіоні ЄС буде значно вищою, ніж в іншому", - сказав Маас, зауваживши, що такий крок має бути скоординований в ЄС.

Читайте також: Куди можна їхати українцям: МЗС представило інтерактивну карту

За його словами, "Європа багато чого дізналася у цій кризі - про наші недоліки, але й про сильні сторони". Він запевнив, що країни ЄС покращили координацію "та солідарно надали допомогу одна одній у темпі та вимірі, яких до цього не було".

Читайте також: У ЄС поки не змогли погодити список третіх країн, для яких відкриють кордони

У березні на початку пандемії коронавірусу багато країн-членів ЄС, включно з Німеччиною, закрили свої кордони. При цьому цей крок було здійснено без узгодження з країнами-сусідками чи керівництвом ЄС. З 15 червня майже всі кордони між країнами-членами ЄС та Шенгенської зони знову відкриті. Винятки становлять лише Норвегія та Фінляндія, які хочуть відкрити свої кордони лише в середині липня.

Країни ЄС мають також погодити список третіх держав, для жителів яких кордони Євросоюзу відкриються вже з 1 липня.

Читайте також: Як у Євросоюзі хочуть відкривати зовнішні кордони Шенгену

Дивитись відео 01:23

Ейфелева вежа вийшла з карантину, але є обмеження (25.06.2020)

Також за темою

Deutschland Berlin | Heiko Maas, Bundesaußenminister

ФРН не буде евакуювати громадян, які підхопили COVID-19 у відпустці 07.06.2020

На тлі пандемії коронавірусу міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас закликав громадян ФРН, які вирушають у відпустку за кордон, проявляти максимальну обережність.

Дмитро Кулеба про поїздки українців за кордон та відпустку цього літа (02.06.2020) 02.06.2020

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній прес-конференції зі своїм німецьким колегою Гайко Маасом у Берліні розповів, де українці зможуть відпочити цього літа і де відпочиватиме сам.

Bundesaussenminister Heiko Maas, SPD, gibteine Pressekonferenz

Уряд Німеччини планує скасувати застереження щодо поїздок за кордон з 15 червня 18.05.2020

Застереження щодо поїздок жителів Німеччини за кордон планують замінити відповідними вказівками, повідомив Гайко Маас. Спершу цей крок стосуватиметься лише країн ЄС.

Реклама

Докладно

Президент України Володимир Зеленський у захисній масці

"Майстер" боротьби з COVID-19 Зеленський виявився дилетантом

Сергій Руденко про те, чому Україна опинилася серед лідерів у Європі за темпами зростання захворюваності на СOVID-19.  

Lkw-Fahrer (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

Далекобійники, дороги і Зеленський (відео)

DW перевірила, як саме Укртрансбезпека і Укравтодор хочуть боротися за збереження доріг.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  