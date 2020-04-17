Глава МЗС Німеччини застеріг щодо ризиків швидкого відкриття туристичних напрямків

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) попередив про можливі негативні наслідки швидкого відкриття туристичних напрямків в Євросоюзі. Про це він заявив в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, опублікованому в неділю, 26 квітня.

"Змагання на випередження між європейськими країнами за те, хто першим дозволить туристичні поїздки, призведе до неприйнятних ризиків", - переконаний глава МЗС Німеччини, цитує агентство новин AFP.

Маас нагадав про спалах нового коронавірусу на австрійському гірськолижному курорті Ішгль. Мовляв, люди вже мали нагоду побачити, "що може натворити в рідних країнах туристів кластер інфекції в популярному місці відпочинку". Це не повинно повторитися, переконаний Маас. Натомість Європі потрібні спільні критерії для повернення до свободи пересування "настільки швидко, наскільки це можливо, але настільки відповідально, наскільки це необхідно", вважає міністр.

Застереження Мааса від швидкого відкриття туристичних напрямків пролунало невдовзі після того, як канцлер Австрії Себастіян Курц (Sebastian Kurz) заявив про плани поступового відкриття кордону країни для відпочивальників, зокрема з Німеччини та Чехії. "Ми не повинні звести нанівець важко завойовані успіхи останніх кількох тижнів", - сказав Маас. Інакше обмеження на пересування триватимуть набагато довше, переконаний міністр.

Читайте також: Туризм в умовах пандемії COVID-19: як європейці проведуть це літо?

Нагадаємо, австрійський курорт Ішгль вважається одним із розсадників коронавірусу в Європі. На початку березня у бармена одного із закладів виявили коронавірус, однак місцева влада повідомила, що загрози немає, а тому курорт залишався відкритим. Карантин у Тиролі запровадили лише 12 березня.

Нагадаємо, в уряді Іспанії заявили, що іноземні туристи не зможуть відпочити у цій країні до кінця 2020 року. Вони зможуть повернутися на іспанські пляжі лише 2021 року.

Читайте також: Як гірськолижний курорт Ішгль став розсадником коронавірусу в Європі