 Глава МЗС Данії: ″Антиколомойський″ закон є ″центральним″ для реформ в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.04.2020

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Новини

Глава МЗС Данії: "Антиколомойський" закон є "центральним" для реформ в Україні

Напередодні обговорення України на Раді ЄС Данія організувала відеоконференцію з Дмитром Кулебою. Міністр закордонних справ Данії Єппе Куфуд розповів про очікування від реформ в Україні.

Міністр закордонних справ Данії Єппе Куфуд

Міністр закордонних справ Данії Єппе Куфуд

Міністр закордонних справ Данії Єппе Куфуд назвав ухвалення закону про вдосконалення механізмів регулювання банківської діяльності (так званий "антиколомойський" закон) "центральним" питанням у процесі реформ в Україні на даний момент. Про це він заявив у інтерв'ю DW у вівторок, 21 квітня, після відеоконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою, яку Куфуд організував раніше цього дня.

"Я був дуже радий почути про нещодавнє ухвалення земельної реформи, а також про те, що прийняття банківського закону очікується найближчим часом", - зазначив данський міністр. За його словами, Україна багато чого досягла на шляху реформ, але ще залишається чимало роботи, яку їй варто виконати. "Забезпечення подальшого прогресу в боротьбі з корупцією та робота над тим, щоб судова система була сильною та незалежною, залишаються наріжним каменем у реформах, їх треба продовжувати. Тож Україна зробила багато, але багато чого ще треба зробити", - вважає Єппе Куфуд.

Читайте також: Політиків у ЄС приголомшила велика кількість поправок до "антиколомойського" закону 

22 квітня Рада ЄС у складі міністрів закордонних справ проведе обговорення політики щодо України. Один з чиновників ЄС заявив, що важливою темою на засіданні стане "антиколомойський" законопроєкт , до якого подали понад 16 тисяч поправок. Для підготовки до дискусії у середу Куфуд і організував відеоконференцію з Дмитром Кулебою, в якій взяли участь глави МЗС ще 13 країн-членів ЄС, а також єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї. Це вже не вперше, коли Данія проводить окремий захід для представника Києва перед обговоренням України на Раді ЄС.

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