Глава МЗС Данії: "Антиколомойський" закон є "центральним" для реформ в Україні

Міністр закордонних справ Данії Єппе Куфуд назвав ухвалення закону про вдосконалення механізмів регулювання банківської діяльності (так званий "антиколомойський" закон) "центральним" питанням у процесі реформ в Україні на даний момент. Про це він заявив у інтерв'ю DW у вівторок, 21 квітня, після відеоконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою, яку Куфуд організував раніше цього дня.

"Я був дуже радий почути про нещодавнє ухвалення земельної реформи, а також про те, що прийняття банківського закону очікується найближчим часом", - зазначив данський міністр. За його словами, Україна багато чого досягла на шляху реформ, але ще залишається чимало роботи, яку їй варто виконати. "Забезпечення подальшого прогресу в боротьбі з корупцією та робота над тим, щоб судова система була сильною та незалежною, залишаються наріжним каменем у реформах, їх треба продовжувати. Тож Україна зробила багато, але багато чого ще треба зробити", - вважає Єппе Куфуд.

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22 квітня Рада ЄС у складі міністрів закордонних справ проведе обговорення політики щодо України. Один з чиновників ЄС заявив, що важливою темою на засіданні стане "антиколомойський" законопроєкт , до якого подали понад 16 тисяч поправок. Для підготовки до дискусії у середу Куфуд і організував відеоконференцію з Дмитром Кулебою, в якій взяли участь глави МЗС ще 13 країн-членів ЄС, а також єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї. Це вже не вперше, коли Данія проводить окремий захід для представника Києва перед обговоренням України на Раді ЄС.