"Глава Криму" Аксьонов попросив суд у Києві скасувати українські санкції

Так званий "глава" анексованого Росією Криму Сергій Аксьонов намагається через суд домогтися скасування українських санкцій проти себе. Про це у п'ятницю, 31 серпня, повідомив Окружний адміністративний суд Києва, куди він подав позов. Аксьонов позивається до Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. У позові третіми особами названі президент України Петро Порошенко, Кабінет міністрів, Служба безпеки та Національний банк України.

Позивач просить суд визнати протиправним та скасувати рішення РНБОУ "Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Аксьонов хоче, аби його виключили з переліку осіб, щодо яких застосовуються санкції. Зараз суд розглядає питання, чи відкривати провадження у цій адміністративній справі.

Санкції РНБО проти Сергія Аксьонова включають блокування його активів, заборону на виведення капіталу з України, зупинення фінансових операцій, а також блокування провайдерами доступу до низки інтернет-ресурсів. Євросоюз запровадив адресні санкції щодо осіб, серед яких також є Аксьонов, за діяльність, яка "порушує або загрожує територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України" ще 17 березня 2014 року.

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