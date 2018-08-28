 ″Глава Криму″ Аксьонов попросив суд у Києві скасувати українські санкції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.08.2018

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Новини

"Глава Криму" Аксьонов попросив суд у Києві скасувати українські санкції

Так званий "глава" анексованого Росією Криму Сергій Аксьонов позивається до РНБО України, щоб скасувати санкції проти себе. Окружний суд Києва ще вирішує, чи відкривати провадження.

Сергій Аксьонов є так званим главою анексованого Росією Криму

Сергій Аксьонов є так званим "главою" анексованого Росією Криму

Так званий "глава" анексованого Росією Криму Сергій Аксьонов намагається через суд домогтися скасування українських санкцій проти себе. Про це у п'ятницю, 31 серпня, повідомив Окружний адміністративний суд Києва, куди він подав позов. Аксьонов позивається до Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. У позові третіми особами названі президент України Петро Порошенко, Кабінет міністрів, Служба безпеки та Національний банк України.

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Європейський Союз запровадив санкції проти шести російських компаній, які брали участь в будівництві Керченського мосту в анексованому Криму. Відкриття мосту символізує контроль РФ над півостровом, зазначили в ЄС. (31.07.2018)

Уряд України пропонуватиме накласти санкції на компанії, які брали участь у проектуванні та спорудженні Керченського мосту. Про це повідомили в МінТОТ. (29.08.2018)

Позивач просить суд визнати протиправним та скасувати рішення РНБОУ "Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Аксьонов хоче, аби його виключили з переліку осіб, щодо яких застосовуються санкції. Зараз суд розглядає питання, чи відкривати провадження у цій адміністративній справі.

Санкції РНБО проти Сергія Аксьонова включають блокування його активів, заборону на виведення капіталу з України, зупинення фінансових операцій, а також блокування провайдерами доступу до низки інтернет-ресурсів. Євросоюз запровадив адресні санкції щодо осіб, серед яких також є Аксьонов, за діяльність, яка "порушує або загрожує територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України" ще 17 березня 2014 року.

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Санкції ЄС за Керченський міст для Аркадія Ротенберга і Со (31.07.2018)

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможлилвення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 20181 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торгові обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не знаходилися, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів хімічною зброєю.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як Адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів. Але принаймні одне рішення Обами ще залишаються в силі, але завозити в США кубинський ром та кубинські сигари досі незаконно.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

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Санкції ЄС за Керченський міст для Аркадія Ротенберга і Со (31.07.2018)  

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