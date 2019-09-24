 Глава британського мінфіну знає, як вийти з ЄС без угоди і в рамках закону | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.09.2019

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Новини

Глава британського мінфіну знає, як вийти з ЄС без угоди і в рамках закону

Великобританія залишить ЄС 31 жовтня з угодою про Brexit чи без неї, запевнив міністр фінансів країни Саджид Джавід. Він також наголошує, що уряд має можливість, не порушуючи закон, вивести країну з ЄС без угоди.

Міністр фінансів Великобританії Саджид Джавід

Міністр фінансів Великобританії Саджид Джавід

Міністр фінансів Великобританії Саджид Джавід переконаний, що британський уряд може вивести країну зі складу Євросоюзу  31 жовтня без відповідної угоди та не порушивши ухвалений парламентом закон, який вимагає відтермінування Brexit у разі відсутності договору. Про це британський урядовець заявив у понеділок, 30 вересня, в ефірі телерадіомовної корпорації BBC. Як зазначив міністр, він вважає, що знає, як це можливо.

Утім, Джовід уточнив, що в уряді варіант виходу з ЄС без угоди не розглядають як бажаний. Тож британські урядовці "неймовірно важко працюють, щоб отримати угоду (про Brexit. - Ред.) ще до 31 жовтня", наголосив Джавід, якого цитує інформагенція Reuters.

"Але якщо нам не вдасться зробити це, а нам таки слід вийти з ЄС на цю дату (31 жовтня. - Ред.), і ми не можемо більше вагатися чи переносити, то ми вийдемо 31 жовтня, і якщо треба, то без угоди", - додав Джавід.

Нагадаємо, що Великобританія планувала вийти зі складу ЄС 29 березня, але до цього терміну парламент не схвалив угоду про Brexit. У квітні 27 країн-членів ЄС домовилися відтермінувати вихід Великобританії до 31 жовтня. На початку вересня британський парламент фактично заблокував можливість виходу країни з ЄС без угоди з Брюсселем, ухваливши відповідний закон. Він передбачає перенесення Brexit на 31 січня 2020 року в разі відсутності домовленості в жовтні.

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    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Тури до Лондона будуть доступнішими

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  • Де гроші, там і наука

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    Автор: Андрій Гурков


DW.COM

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