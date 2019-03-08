Герої розслідування про розкрадання в оборонному комплексі отримали підозри

ГПУ повідомила про підозру двом особам, які згадувалися в журналістському розслідуванні про зловживання в оборонній сфері. Їх звинувачують в ухилянні від сплати податків.
Двоє осіб, що згадувалися в журналістському розслідуванні про розкрадання в оборонному комплексі, які є керівниками ТОВ "Оптимумспецдеталь", отримали повідомлення про підозру через заниження суми податкових відрахувань до державного бюджету України розміром у 26,6 мільйона гривень. Про це у вівторок, 2 квітня, повідомила Генеральна прокуратура України (ГПУ) на власній сторінці у соціальній мережі Facebook.
У повідомленні ГПУ не вказуються повні імена підозрюваних, а лише їхні ініціали та приналежність до "Оптимумспецдеталі". Однак найвірогідніше йдеться про Віталія Жукова та Андрія Рогозу, що стали фігурантами журналістського розслідування проекту Bihus.Info.
Дії "підозрюваних Р. і Ж.", повідомляє ГПУ, кваліфікується як ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. При цьому в генпрокуратурі зазначають, що, оскільки ці особи погасили в повному обсязі збитки, завдані державному бюджету, "запобіжні засоби щодо них не обиралися в зв'язку з відсутністю ризиків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством". Досудове розслідування у цій справі триває й слідство продовжує шукати ймовірних співучасників злочину, йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що команда журналістських розслідвань Bihus.Info повідомляла, що Жуков та Рогоза разом із сином тоді ще першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігорем Гладковським через фірми-прокладки постачали оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за значно завищеними цінами. Розмір пов'язаних із цим розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень, стверджують журналісти.
Тим часом 2 квітня президент України Петро Порошенко звернувся до уряду з проханням забезпечити організацію перевірки на поліграфі керівництва держконцерну "Укроборонпром". "Окремо підготуйте списки тих, хто має пройти дослідження. Прошу включити туди і керівників державних підприємств оборонно-промислового комплексу - і керівників підприємств, і тих, хто відповідає за фінансову діяльність", - сказав президент на нараді з секретарем Ради національної безпеки і оборони Олександром Турчиновим і його заступником Сергієм Кривоносом, повідомляє прес-служба глави держави.
Порошенко також повідомив, що на підставі рекомендацій заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергія Кривоноса звернеться до уряду про негайне фінансування міжнародного аудиту "Укроборонпрому", і що таке рішення має бути ухвалено вже в квітні. Президент також зазначив, що перевірку діяльності "Укроборонпрому" має здійснити Рахункова палата України та наголосив на необхідності долучити до перевірки громадські організації.