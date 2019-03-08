Герої розслідування про розкрадання в оборонному комплексі отримали підозри

Двоє осіб, що згадувалися в журналістському розслідуванні про розкрадання в оборонному комплексі, які є керівниками ТОВ "Оптимумспецдеталь", отримали повідомлення про підозру через заниження суми податкових відрахувань до державного бюджету України розміром у 26,6 мільйона гривень. Про це у вівторок, 2 квітня, повідомила Генеральна прокуратура України (ГПУ) на власній сторінці у соціальній мережі Facebook.

У повідомленні ГПУ не вказуються повні імена підозрюваних, а лише їхні ініціали та приналежність до "Оптимумспецдеталі". Однак найвірогідніше йдеться про Віталія Жукова та Андрія Рогозу, що стали фігурантами журналістського розслідування проекту Bihus.Info.

Дії "підозрюваних Р. і Ж.", повідомляє ГПУ, кваліфікується як ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. При цьому в генпрокуратурі зазначають, що, оскільки ці особи погасили в повному обсязі збитки, завдані державному бюджету, "запобіжні засоби щодо них не обиралися в зв'язку з відсутністю ризиків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством". Досудове розслідування у цій справі триває й слідство продовжує шукати ймовірних співучасників злочину, йдеться у повідомленні.

Журналістське розслідування зловживань в оборонній сфері спричинило серію акцій протесту

Нагадаємо, що команда журналістських розслідвань Bihus.Info повідомляла, що Жуков та Рогоза разом із сином тоді ще першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігорем Гладковським через фірми-прокладки постачали оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за значно завищеними цінами. Розмір пов'язаних із цим розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень, стверджують журналісти.

Тим часом 2 квітня президент України Петро Порошенко звернувся до уряду з проханням забезпечити організацію перевірки на поліграфі керівництва держконцерну "Укроборонпром". "Окремо підготуйте списки тих, хто має пройти дослідження. Прошу включити туди і керівників державних підприємств оборонно-промислового комплексу - і керівників підприємств, і тих, хто відповідає за фінансову діяльність", - сказав президент на нараді з секретарем Ради національної безпеки і оборони Олександром Турчиновим і його заступником Сергієм Кривоносом, повідомляє прес-служба глави держави.

Порошенко також повідомив, що на підставі рекомендацій заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергія Кривоноса звернеться до уряду про негайне фінансування міжнародного аудиту "Укроборонпрому", і що таке рішення має бути ухвалено вже в квітні. Президент також зазначив, що перевірку діяльності "Укроборонпрому" має здійснити Рахункова палата України та наголосив на необхідності долучити до перевірки громадські організації.