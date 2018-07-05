Геращенко: Україна готова передати Росії ще понад десять осіб у рамках обміну

Київ розглядає можливість обміну ще понад десяти осіб на утримуваних у Російській Федерації українських політв'язнів, окрім 23 росіян, імена яких були названі раніше. Про це у четвер, 5 липня, повідомила перша заступниця голови Верховної Ради та представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Ірина Геращенко.

"Якщо лист Москалькової (російської омбудсмена. - Ред.) є хоч якоюсь зацікавленістю російської сторони забрати своїх злочинців і віддати Україні наших (громадян. - Ред.), то українська сторона готова розглянути те, щоб ми могли передати цих 14 осіб Російській Федерації для звільнення політв'язнів Кремля", - заявила вона, цитує агенція "Інтерфакс-Україна". За словами Геращенко, у число цих осіб входить і заарештований українським судом керівник "РИА Новости-Украина" Кирило Вишинський.

Вона додала, що російська омбудсмен перед відвідуванням України надала список із 50 осіб, з якими вона хотіла зустрітися. Це особи, які або вже засуджені за злочини проти територіальної цілісності та суверенітету України, або підозрюються в цьому. Раніше Київ вже повідомляв, що готовий обміняти 23 осіб з цього списку. Українські компетентні органи перевірили інформацію про інших осіб зі списку Москалькової і деякі з них визнали, що мають російське або подвійне громадянство, зазначила Геращенко.



Дивитись відео 01:41 Now live 01:41 хв Поділитись Європарламент: політв'язні Кремля та полонені сепаратистів мають бути звільнені (16.03.2017) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2ZLxJ Європарламент: політв'язні Кремля та полонені сепаратистів мають бути звільнені (16.03.2017)