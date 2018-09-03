Геращенко: Росія заблокувала процес обміну полоненими

Представники Росії в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) відмовляються обміняти засуджених росіян на засуджених у РФ українців. Про це у середу, 5 вересня, повідомила представниця України на переговорах у Мінську, перша віце-спікерка Верховної Ради Ірина Геращенко.

"Представники Росії в гуманітарній підгрупі відповіли відмовою забрати громадян РФ з українських в'язниць в обмін на наших політв'язнів, заявивши, що "РФ не має відношення до конфлікту і нас там немає", - написала вона на своїй сторінці у Facebook, додавши, що Росія "офіційно кинула росіян в українських тюрмах". Також вона повідомила, що російська сторона відмовилася надати експерта для створення механізму пошуку зниклих безвісти.

Окрім того, українська сторона вимагала від Росії надати пояснення за фактом направлення на неконтрольовані території Донецької області слідчих для розслідування загибелі ватажка проросійських сепаратистів у Донецьку Олександра Захарченка . За її словами, це порушення українського законодавства, оскільки на українській території слідчі дії можуть вести тільки українські слідчі органи і Україна не давала дозволу на це росіянам.

"Це також порушення Кримінального кодексу РФ, який передбачає, що слідчі органи можуть працювати тільки на території федерації. І, фактично, це визнання РФ окупації Донбасу, якщо там вже шастають не лише військові, фсбшники, потіряшки, але й слідчі", - написала Геращенко.

Вона також повідомила, що російська сторона відмовилася надати Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) та Україні інформацію про слідчі групи, а у звітах спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксовано відмову продемонструвати тіла загиблих унаслідок вибуху. Представник Росії на переговорах Борис Гризлов запропонував міжнародне розслідування обставин смерті Захарченка.

Раніше Ірина Геращенко заявила про готовність Києва обміняти 36 засуджених в Україні громадян Росії на українських в'язнів, які перебувають на території Російської Федерації.

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