 Генсек ООН: Рада Безпеки ООН паралізована | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.05.2019

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Новини

Генсек ООН: Рада Безпеки ООН паралізована

Відносини між найпотужнішими країнами світу ще ніколи не були такими дисфункціональними, як зараз, переконаний генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Антоніу Гутерріш

Антоніу Гутерріш

DW.COM

У Раді Безпеки ООН Росія та Китай наклали вето на проект резолюції, що закликав до вільних виборів у Венесуелі та безперешкодного постачання до країни гуманітарної допомоги. (28.02.2019)

Київ і Москва повинні бути "максимально стриманими" і вжити заходів для зменшення напруги, зазначив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. (27.11.2018)

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у четвер, 23 травня, заявив, що відносини між найпотужнішими державами світу ще ніколи не були такими розладнаними, як зараз.

"Відносини між наддержавами - наприклад, США, Росією та Китаєм - ніколи не були такими дисфункціональними, як зараз", - заявив генсек в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD. Саме тому, на думку Гутерріша, настільки важко зараз працювати Раді Безпеки ООН. "Коли у нас справжня криза, як-от у Сирії чи навколо Ірану, майже неможливо отримати одноголосне рішення в РБ", - сказав він.

Ця ситуація дуже непокоїть генсека ООН. "Ми бачимо, що Рада Безпеки паралізована. Зважаючи на найбільші загрози миру в світі, це мене надзвичайно турбує", - зазначив Гутерріш.

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