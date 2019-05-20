Генсек ООН: Рада Безпеки ООН паралізована

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у четвер, 23 травня, заявив, що відносини між найпотужнішими державами світу ще ніколи не були такими розладнаними, як зараз.

"Відносини між наддержавами - наприклад, США, Росією та Китаєм - ніколи не були такими дисфункціональними, як зараз", - заявив генсек в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD. Саме тому, на думку Гутерріша, настільки важко зараз працювати Раді Безпеки ООН. "Коли у нас справжня криза, як-от у Сирії чи навколо Ірану, майже неможливо отримати одноголосне рішення в РБ", - сказав він.

Ця ситуація дуже непокоїть генсека ООН. "Ми бачимо, що Рада Безпеки паралізована. Зважаючи на найбільші загрози миру в світі, це мене надзвичайно турбує", - зазначив Гутерріш.