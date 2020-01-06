 Генсек ООН закликав США та Іран до деескалації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Генсек ООН закликав США та Іран до деескалації

Генсек ООН Антоніу Гуттеріш на тлі загострення на Близькому Сході закликав США та Іран до деескалації. НАТО оголосив підтримку Вашингтону, а Єврокомісія заявила про готовність посередництва між Іраном та США.

Антоніу Гутерріш

Антоніу Гутерріш

На тлі загострення між США та Іраном генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав сторони до деескалації. "Новий рік розпочався у світі зі сум'яття, - сказав Гуттеріш у Нью-Йорку в понеділок, 6 січня. - Ми живемо у небезпечниі часи. Геополітичні напруження перебувають на найвищому рівні за нинішнє століття. І ці турбулентності ескалюються".

Генсек ООН додав, що через це дедалі більше країн не ухвалюватимуть рішень з непередбачуваними наслідками та глибокими ризиками прорахунку. "Мій заклик простий і чіткий: зупиніть ескалацію. Проявляйте максимальну стриманість. Відновіть діалог. Поверніться до міжнародної співпраці", - заявив Гуттеріш, слова якого наводить агенція AFP.

НАТО підтримує Вашингтон

У той же день генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав владу Ірану до стриманості у зв'язку з різким загостренням ситуації на Близькому Сході і заявив про повну підтримку США. Виступаючи після екстреної зустрічі послів країн НАТО в Брюсселі 6 січня, він заявив, що Тегеран повинен відмовитися від "подальшого насильства і провокацій".

DW.COM

Убивство США іранського генерала Сулеймані загострило конфронтацію в Перській затоці. Президент США Дональд Трамп пішов на цей крок, переслідуючи внутрішньо політичні цілі - або не надто замислюючись над його наслідками. (06.01.2020)

Після погроз Дональда Трампа завдати ударів по 52 об'єктах в Ірані держсекретар США Майк Помпео запевнив, що Вашингтон не планує скоювати воєнні злочини. (05.01.2020)

За словами глави Альянсу, всі його члени уже давно стурбовані ракетними тестами Ісламської республіки, а також її підтримкою "різних терористичних угруповань" у регіоні. При цьому держави, що входять в Альянс, дотримуються спільної думки, що Тегерану ніколи не буде дозволено мати ядерну зброю.

Столтенберг однак не відповів на запитання, чи критикували учасники зустрічі США у зв'язку з ліквідацією іранського генерала Касема Сулеймані. Глава Альянсу лише зазначив, що це було "рішенням США", яке не торкається ні антиджихадистської коаліції, ні самого НАТО.

Єврокомісія готова до посередництва

Єврокомісія готова бути посередником між Іраном і США в новому конфлікті на Близькому Сході. Про це 6 січня заявила глава Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). "Моя задача не давати оцінки, а деескалювати ситуацію і знайти рішення", - зазначила вона. 

Нагадаємо, різке загострення ситуації на Близькому Сході сталося після того, як у ніч на 3 січня американські військові поблизу аеропорту Багдада за вказівкою президента США Дональда Трампа ракетним ударом вбили іранського генерала Касема Сулеймані. В Ірані у відповідь оголосили про подальший вихід з "ядерної угоди" і ударах відплати по об'єктах США та Ізраїлю. Своєю чергою, президент США пригрозив вдарити по понад пів сотні об'єктів, які становлять цінність для Ірану. Після цього держсекретар США Майк Помпео запевнив, що Вашингтон не планує скоювати воєнні злочини.

Також за темою

Irak Bagdad Trauermarsch für Kassem Soleimani und Abu Mahdi al-Muhandis

США-Іран: причини та наслідки ескалації у Перській затоці 06.01.2020

Убивство США іранського генерала Сулеймані загострило конфронтацію в Перській затоці. Президент США Дональд Трамп пішов на цей крок, переслідуючи внутрішньо політичні цілі - або не надто замислюючись над його наслідками.

Karikatur Donald Trump ohne Worte

Очима карикатуриста: Убивство Сулеймані та нова роль Трампа 06.01.2020

Наказуючи вбити іранського генерала Касема Сулеймані, президент США Дональд Трамп, схоже, вважав себе справжнім богом війни, припускає карикатурист Сергій Йолкін.

USA Nancy Pelosi zu Impeachmentverfahren

Конгрес США може обмежити військові повноваження Трампа щодо Ірану - Пелосі 06.01.2020

Палата представників розгляне резолюцію, яка забороняє Білому дому здійснювати військові дії щодо Ірану, заявила Ненсі Пелосі.

Реклама

Докладно

Дональд Трамп як бог війни - карикатура Сергія Йолкіна

Убивство Сулеймані та нова роль Трампа

Наказуючи вбити Сулеймані, президент США, схоже, вважав себе богом війни, припускає Сергій Йолкін.  

Автомобіль Tesla

Tesla планує випускати у ФРН щорічно 500 тисяч електрокарів

Запустити виробництво на автозаводі Tesla поблизу німецької столиці планують у 2021 році.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  