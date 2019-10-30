Генсек НАТО в Раді: Двері Альянсу відчинені для України

У межах програми візиту до Києва Північноатлантичної ради генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступив у Верховній Раді у четвер, 31 жовтня.

Альянс на боці України

Столтенберг заявив з парламентської трибуни про безумовну підтримку України всіма членами Альянсу. "Сьогодні зі мною 29 представників Північноатлантичної Ради і представник Північної Македонії, яка незабаром стане 30-м членом, тож усі країни сьогодні представлені в Києві, і кожна підтримує вас, щоб у майбутньому ви знали: НАТО буде на вашому боці", - наголосив Столтеберг.

Він зазначив, що Україна впродовж багатьох років є ефективним партнером НАТО. Серед іншого він загадав про участь українських військових у місіях НАТО, а також в силах реагування Альянсу і підготовку до тренувальної місії в Іраку. "Двері НАТО залишаються відчиненими, втім дорога до НАТО є складною", - сказав генсек НАТО.

За словами Столтенберга, Альянс очікує набрання чинності законом про національну безпеку і реформи Служби безпеки України. "Радники НАТО працюватимуть з вами над запровадженням євроатлантичних принципів і кращих зразків роботи для посилення верховенства права, для забезпечення прав меншин і для посилення боротьби з корупцією для того, щоб усі аспекти державного життя були відкритими і прозорими", - наголосив Столтенберг і додав, що така робота свідчитиме про бажання України вступити до НАТО.

Критика Росії

"НАТО не сприймає і ніколи не сприйме незаконну анексію Криму", - заявив генсек Альянсу.

За його словами, НАТО закликає Росію повернути контроль над півостровом Україні та припинити свої дії з дестабілізації на Сході України. Він поклав на Москву "велику відповідальність" за впровадження мінських угод і зажадав припинити підтримку Росією незаконних збройних формувань на Сході України. "Росія повинна вивести свої сили і озброєння з української території", - заявив Столтенберг.

Перед виступом в українському парламенті від імені країн-членів НАТО він закликав Росію повернути Україні захоплені минулого року українські військові кораблі. А також забезпечити вільний доступ до українських портів в Азовському морі.

Реакція депутатів

Після завершення промови Столтенберга українські народні депутати встали і влаштували генсеку НАТО овацію. Попри те, що він не назвав жодних термінів набуття Україною членства в НАТО, в цілому враження від його промови позитивні, сказав DW представник опозиційної до нинішньої влади фракції "Європейська солідарність" Володимир Ар'єв. "НАТО продовжує покладати відповідальність за агресивні дії в Криму і на Донбасі на Москву, попри всі намагання Кремля перекласти її на Україну", - наголосив народний депутат.

Його колега з провладної фракції "Слуга народу" Олександр Качура також задоволений виступом Столтенберга. Він назвав його таким, що "подає надії на успіх співпраці". Качура не погодився з тим, що Столтенберг не висловив жодних перспектив членства України в НАТО. "Так, він не сказав прямо, що ми завтра вас приймемо в НАТО, але сказав, що Україна має пройти певний шлях і що на нас чекають в Альянсі", - зазначив Качура.